"So Messed Up" prvi je međunarodni singl kojim je La Lana, hrvatskoj publici poznata kao vrlo uspješna glazbenica i poduzetnica Lana Jurčević čiji prvi YouTube kanal broji više od 100 milijuna pregleda, spremna otvoriti novo poglavlje u svojoj karijeri i osvojiti svijet.

"Wow – ova pjesmaaaa, to sam ja. Prava ja. Vjerojatno je to stvar svake djevojke i žene: mijenjamo raspoloženje, jedan dan nam se nešto sviđa, drugi dan ne. Ponekad vodimo svoje unutrašnje bitke. "So Messed Up" ne govori nužno o odnosu s drugima već o ovome što govorim, ali na tako zabavan i duhovit način! Jedva sam dočekala da poslušate moj novi singl!", otkriva La Lana.



Ni ne čudi da je "So Messed Up" jedna od onih pjesama koja vam uđe u uho i više ju ne možete izbiti iz glave nakon što ste ju prvi put čuli - singl su producirali Grammyjem nagrađivani Damon Sharpe i Eric Sanicola, poznati po tome što su svjetskim zvijezdama poput Ariane Grande, Jennifer Lopez ili One Directiona isporučili vrhunske hitove, a za mastering singla zaslužan je Randy Merrill poznat po dugogodišnjoj suradnji s Adele, Lady Gagom i Taylor Swift.

Video za pjesmu režirao je Camilo Paredes, koji je blisko surađivao s Lanom kako bi ostvario njezinu viziju. Željela je preraditi svoj postojeći glazbeni video stil i stvoriti nešto novo i urbano. Cijeli koncept prikazuje unutarnju bitku između cool, staložene Lane i njenog otkačenog alter ega, koji iskače iz prtljažnika s pijetlom u rukama. Lokacije, styling i postava bili su ključni sastojci koji čine ovaj glazbeni video jedinstvenim.





Vijest o novom singlu i video spotu stiže nedugo nakon što je otkriveno da je Lana Jurčević potpisala ekskluzivni ugovor s diskografskom kućom Warner Music koja zastupa imena kao što su Ed Sheeran, Dua Lipa, David Guetta, Ava Max, Rita Ora, Coldplay i Madonna.

Vijest o atraktivnoj suradnji hrvatske pjevačice i svjetskog diskografskog diva potvrdio je i Silvije Varga, direktor hrvatske diskografske kuće Dancing Bear, licencnog partnera i zastupnika Warner Music International za Hrvatsku, koji je tom prilikom izrazio veliko zadovoljstvo suradnjom koja će sasvim sigurno obilježiti budućnost hrvatske glazbe.



“Nije strano da se Lana kao autorica više puta dokazala kroz rad na engleskom jeziku. Tim više nam je drago da će upravo ta druga strana Lane dobiti pozornost koju zaslužuje zahvaljujući potpori renomiranog svjetskog diskografa. Oduševljeni smo što se Lana pridružila obitelji Warner Music grupacije. Dancing Bear kao najbliži član Warnera i jedne od najvećih svjetskih sila glazbene industrije, pružit će La Lani apsolutnu podršku na njezinom putu prema međunarodnom uspjehu.”