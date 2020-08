Lady Gaga i Ariana Grande dobile su nekoliko MTV VMA nagrada, a kipić su kući odnijeli The Weeknd, Machine Gun Kelly i skupina BTS.

Lady Gaga i Ariana Grande predvodile su dodjelu MTV VMA nagrada u nedjelju navečer te su između ostalog osvojile kipiće za najbolju suradnju i pjesmu godine. Pop-zvijezde nastupile su pred praznom dvoranom u New Yorku, a odradile su zapaženi nastup.

34-godišnja Lady Gaga na pozornici se pojavila sa zaštitnom maskom koja joj je na licu bila tijekom cijelog nastupa, a na njoj je imala LED svjetla. Pridružila joj se i 27-godišnja Grande koja je na licu imala crnu svilenu masku.

Djevojke su na sebi imale kreacije slične onima iz spota za pjesmu "Rain On Me" kojom su briljirale na dodjelama nagrada. Pjevačice su svojim nastupom poslale poruku obožavateljima diljem svijeta da nose masku preko lica u svakoj prilici kako bi se zaštitili od koronavirusa.

MTV VMA kipiće kući su odnijele i K-pop zvijezde BTS, a Machine Gun Kelly je osvojio prvu MTV VMA nagradu i to za singl "Bloody Valentine" u kojemu je glavna zvijezda njegova nova djevojka, glumica Megan Fox. Nagrada za video godine otišla je u ruke The Weeknda za spot "Blinding Lights". Upravo on je i otvorio show svojim nastupom.