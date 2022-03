Kyra Sedgwick i Kevin Bacon holivudski su par koji je u braku 34 godine, a svojom su pojavom plijenili pažnju na dodjeli Oscara i tako podsjetili na svoju ljubavnu priču.

Kyra Sedgwick i Kavin Bacon u nedjelju navečer svojom su pojavom plijenili pažnju kada su se pojavili na Vanity Fair Oscar partyju. Ovaj moćni par u braku je već 34 godine.

Par se upoznao na snimanju filma ''Lemon Sky'' 1987. godine, kad su, kako kažu, iskre između njih odmah zafrcale. Već godinu dana kasnije su se vjenčali.

''Da mi je netko rekao da ću s 22 upoznati muškarca za kojeg ću se udati i da ću se godinu kasnije zaista udati i imati dijete s njim, rekla bih da je lud'', iskreno je ispričala Kyra u intervju za Redbook 2008. godine i dodala kako je u početku mislila da Kevin nije njezin tip.

Zanimljiva je i priča da se ovaj par sreo još kad je ona imala samo 12 godina i to u jednom restoranu gdje je ona bila s bratom. Njen brat je tada pred njim izjavio - rekla si da ti se sviđa taj glumac, otiđi do njega i reci mu to, a ona je tad pohvalila njegove glumačke sposobnosti.

A život ih je doveo do toga da su 1989. dobili sina Travisa, a 1992. kćeri Sosie.

''Seks je jako važan, a strast je još uvijek tu. Kada uđe u sobu, još me uvijek ostavi bez riječi, srce mi se ubrza i pomislim kako je zgodan'', rekla je, ali i dodala da su se ona i Kevin obvezali da jedno drugo neće ostaviti bez obzira na to što im se u životu bude događalo, a obitelj i njihova djeca su im prioritet.

Što se tiče njih dvoje samih, njihovi izlasci udvoje također su im jako bitni.

Zanimljiv je i podatak da su nakon 25 godina braka Kevin i Kyra saznali da su daljnji rođaci i to DNK analizom znanstvenika. Proučavali su obiteljsko stablo u emisiji ''Finding Your Roots'' da bi ispalo da su rođaci u devetom koljenu. Tad su se šalili kako su od početka veze znali da ih veže nešto jače.

Jednom je prilikom Kevin otkrio kako je zaprosio Kyru.

''Zaprosio sam svoju ženu na Badnjak, stavio sam prsten na vrh čarape. Začudo, rekla je da!”

Osim ''Lemon Skya'', par se na filmskome platnu ponovno skupa pojavio i za ''Pyrates'' 1991., a 1995. glumili su i u filmu ''Ubojstvo s nakanom''. 2005. Bacon je režirao film ''Ljubavnik'', a u filmu su osim njegove supruge Kyre glumila i njihova djeca Sosie i Travis.

I poslije toliko godina ljubavi par i dalje sjaji. Na Oscar Vanity Fair part u nedjelju Kyra je stigla u zlatnoj haljini koja ističe njenu savršenu figuru, dok je Kevin odabrao klasično crno odijelo i zatamnjene naočale.

