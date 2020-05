Kylie Jenner uskoro bi mogla postati predmet službene istrage zbog lažiranja dokumenata o porezu, a prijeti joj i zatvorska kazna.

Vijest da se Kylie Jenner više ne nalazi na Forbesovoj listi milijardera i da više ne nosi titulu najmlađe milijarderke na svijetu jer je godinama preuveličavala uspjeh i plasirala lažne rezultate poslovanja svoje kozmetičke kuće Kylie Cosmetics, odjeknula je poput bombe u svima svjetskim medijima.

"Kris i Kylie su bijesne i boje se da će to naštetiti njihovom brendu, a k tome bi mogle imati i problema s američkom vladom. Zabrinute su zbog mogućih pravnih i društvenih posljedica ove kontroverze i narušavanja ugleda obitelji Kardashian Jenner", otkrio je njima blizak izvor za The Sun.

A da bi se Kylie mogla suočiti s kriminalističkom istragom pa čak i završiti u zatvoru zbog prevara s porezom, za Daily Mail je potvrdio stručnjak za financijske prevare Jan Handzlik.

"Pretpostavljam da će Američka komisija za reguliranje i trgovinu vrijednosnim papirima započeti s onim što oni zovu neformalna istraga, koji bi se zatim mogla pretvoriti u službenu istragu iz koje će vrlo vjerojatno proizaći i sudski pozivi", izjavio je Handzlik.

Nakon vijesti o prevari i lažima oko poslovanja na Twitteru se oglasila i sama 22-godišnja Kylie te tvrdi da navodno uopće nije zabrinuta oko cijele situacije, ali u to je zaista teško povjerovati.

i can name a list of 100 things more important right now than fixating on how much money i have