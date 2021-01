Tuš Kylie Jenner postao je predmet izrugivanja na Twitteru zbog preslabog pritiska vode. O svemu se oglasila i mlada milijunašica.

Mlada milijunašica Kylie Jenner (23) izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je na Instagramu objavila video luksuzne kupaone.

Što uže, to bolje? One su pobornice tijesnih kombinacija koje njihove obline stavljaju u prvi plan

Što uže, to bolje? One su pobornice tijesnih kombinacija koje njihove obline stavljaju u prvi plan

Pratiteljima je za oko zapeo jedan detalj koji je mnoge začudio i nije trebalo dugo mlada milijunašica postane predmet izrugivanja.

"Kylie živi u vili od 35 milijuna dolara i ovo je pritisak vode na njenom tušu", primijetila je jedna korisnica Twittera, a uslijedila je lavina sličnih komentara.

Kylie Jenner lives in a $35m mansion, and this is the water pressure... pic.twitter.com/Y429ggJOOv