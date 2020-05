View this post on Instagram

I couldn't decide which one to pick.. So.. I went with all of them.. 😂 Znate sta cu ja vama rec ljepoga danas.. Nakon 60 i kusur dana u izolaciji, covjek malo poludi.. Drzala sam se dobro do neki dan.. Sve dok nisam dosla do saznanja da cu vrlo vjerojatno izgubit posao radi svega ovoga sto se dogadja.. I razumijem svoje sefove.. I ne krivim ih.. Gledaju kako najbolje spasiti svoj posao.. Razumljivo.. Al jednako toliko sam se prepustila depresiji.. Sta cu sad.. Sta cu sad kad izgubim radne pozicije jer se ljudi rjesavaju "samozapolenih/rentanih radnika".. Opet sam pala.. I sta sad.. I, sad nista.. Napravit cu koji dan of pity party, i biti tuzna.. No, onda cu se dignit na noge.. Jer, hvala dragom Bogu imam krov nad glavom, kruh na stolu, odjecu u ormaru, obucu na podu, kreativne ruke i um.. Smislit cu ja vec nesto.. Bitno je ne odustat.. Od sebe.. Od posla.. I dobre volje.. Mislim da ima dosta ljudi koji su u istom sr#u kao i ja.. I onima kojima je jos teze.. A i onima kojima je i lakse.. Al kako mi je rekla moja divna majcica danas:"zivi sadasnji trenutak! Najveci broj problema koji trenutno zaokupljuju tvoj um ne ticu se danasnjeg dana-uzela si ih iz sutarsnjeg." I zbilja je tako.. Kako mi je to rekla, smirilo mi se i tijelo i srce i dusa i um.. Sve! Jer ako idem korak po korak, lakse je racionalno i smireno razmisljat, nego kad skocis niz stepenice i srusis se ko palacinka od tereta misli koje pocinju sa-" sta bi bilo, sta ako bude, bit ce, tesko cu ja to, nemogu.." Sve u svemu.. Nisi sam/a.. Mozda je ovo bas pravo vrijeme koje si cekla za promjenu u svom zivotu.. Zivi i slavi zivot koji zivis SAD!