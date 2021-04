Kristina Šalinović i Enrico Migliorati čekaju prvo dijete i sretnu su vijest objavili na društvenim mrežama.

Bivša hrvatska manekenka, a danas uspješna frizerska stilistica s talijanskim adresom Kristina Šalinović i njezin zaručnik Enrico Migliorati čekaju prvo dijete, a sretnu su vijest sa svima podijelili putem društvenih mreža.

"Bok moj mali čovječe! Čekali smo te dugo vremena i jedva čekamo da te upoznamo! Odgađala sam ovo neko vrijeme jer nisam znala što napisati i jer smo to željeli zadržati samo za sebe. Stoga dragi moji klijenti, želim vas obavijestiti da je naše vrijeme došlo kraju. Barem što se tiče sljedeće godine dana ili više. Ako ćete trebati preporuku za novog frizera slobodno me kontaktirajte tako da vam mogu pomoći u potrazi. Bila mi je velika čast brinuti o vašoj kosi. Do nekog sljedećeg puta", napisala je Kristina, a u objavi je pokazala i trudnički trbuh.

Na Instagramu je nedavno podijelila i vijest o zarukama s Enricom nakon šest godina veze i priznala da je presretna i kako ne može vjerovati da joj se to stvarno događa.

Kristina je u nekoliko prilika otvoreno priznala kako bi s Enricom voljela osnovati obitelj, a čini se kako će joj se želja ostvariti.

"Želim se jednog dana ostvariti kao majka i ne znam hoće li to biti u bližoj ili daljoj budućnosti, to samo dragi Bog zna. Oboje imamo sasvim dovoljno godina da zasnujemo obitelj, a što se vjenčanja tiče, to pitajte njega, on svaki puta kaže 'uskoro'. Trenutačno imam samo psa koji je moja beba te želim napraviti tetovažu njegova malog portreta", izjavila je prije nekoliko godina za Story.