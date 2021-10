Kristijan Penavić je pjesmu s kojom se predstavio na Supertalentu posvetio Jovani iz Prijedora, a nada se da će se nakon nastupa napokon upoznati, a zanimljivo je da su se nakon njeogovg nastupa javili mnogi koji su ga usporedili s glumcem Tomom Cruiseom.

I Kristijan Penavić iz Širokog Brijega jedan je od kandidata koji je na Supertalent došao ispričati svoju priču. Od svoje sedme godine svira gitaru, a intenzivno je počeo svirati kada je upoznao jednu djevojku koja mu je na kraju slomila srce.

''Tada sam pisao pjesme samo o njoj, drugi su mi rekli da mi ne valjaju te pjesme, ali meni su se sviđale. I onda sam izašao iz tog filma, slomila mi je to mlado naivno srce, sad sam krenuo u teretanu pa me to discipliniralo. Zbog jedne male plave je napisao pjesmu i dosta ljudi je to pogledalo, ona je napravila Instagram, ali nije prihvatila moj zahtjev, no zapratila me jedna druga djevojka, nakon čega sam napisao "Princezu" i s njom došao na Supertalent'', ispričao je Kristijan.

Pjesmu je posvetio Jovani iz Prijedora. "Jako je lijepa, upoznali smo se online, ona me nagovorila da dođem na Supertalent, a upoznat ćemo se uživo ako ovo prođe'', priznao je.

"Ta tvoja energija, ali bravo", poručila mu je Maja.

"Ajde da je netko malo rasturio ovu pozornicu, imaš vedrinu i unio si se jako u to", smatra Janko.

"Presavršen nastup je bio da sam ja van sebe, ali najbolji dio mi je što se ne sramiš govoriti o svojim emocijama, želim ti sreću i privatno s Jovanom", spremno mu je poručila Martina.

"Srušio si moje stereotipe o starkama i gitari, ali siguran sam da sad neće biti samo Jovana, nego Jovane", smatra Davor.

A zanimljivo je da su ga nakon nastupa mnogi usporedili s Tomom Cruiseom, vidite li vi sličnost?