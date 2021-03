Unuka kraljice Elizabeta Zara Tindall rodila je dječaka koji je dobio ime Lucas Philip u čast svog pradjeda i vojvode od Edinburgha.

Kraljica Elizabeta dobila je deseto praunuče koje na svijet donijela njezina unuka i kćer princeze Anne Zara Tindall, a sretnu je vijest potvrdio njezin suprug Mike Tindall u svom podcastu "The Good, The Bad & The Rugby" kojeg vodi kao umirovljeni igrač ragbija.

Par je dobio sina kojeg su odlučili nazvati Lucas Philip i na taj način odati počast Zarinu djedu, odnosno princu Philipu koji će u lipnju ove godine proslaviti stoti rođendan. Mike je protekli vikend tijekom kojeg je njegov sin došao na svijet opisao ludim i otkrio da je 39-godišnja Zara rodila na podu kupaonice u njihovu domu jer nisu ni stigli krenuti u bolnicu pa nisu imali drugog izbora.

"Nedjelja je postala savršen dan jer je u naš dom stigao maleni dječak. Zara je bila prava ratnica, a porod je prošao jako brzo na podu kupaonice", ispričao je Mike.

Kraljevska obitelj se tako ove godine itekako širi, osim Zare prošlog je mjeseca rodila i kraljičina unuka princeza Eugenie, a Meghan Markle na ljeto bi trebala roditi djevojčicu. Povodom rođenja kraljičina desetog praunuka službeno se oglasila i Buckinghamska palača.

"Kraljica i vojvoda od Edinburgha oduševljeni su tom viješću i raduju se susretu sa svojim desetim praunukom kada će okolnosti to dozvoliti", stoji u službenoj izjavi.

Zara i Mike 2018. godine dobili su kćer Lenu Elizabeth, a 2015. godine kćer Miju.