Brojne kolege i prijatelji opraštaju se od legendarne Betty White, koja je u petak preminula u 100. godini.

"Iako je trebala uskoro napuniti 100 godina, mislio sam da će zaista živjeti vječno", rekao je njezin agent Jeff Witjas za People. "Nevjerojatno će mi nedostajati", dodao je.

"Imala je nevjerojatan život. Zahvalna sam na svakoj sekundi koju sam provela s Betty White. Šaljem podršku njezinoj obitelji i prijateljima", napisala je na Twitteru voditeljica Ellen DeGeneres.

What an exceptional life.



I’m grateful for every second I got to spend with Betty White.



Sending love to her family, friends and all of us.