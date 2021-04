Mladen Grdović je zajedno sa svojim Mušketirima, Zlatkom Pejakovićem i Jasminom Stavrosom otkrio Daliboru Petku nekoliko zanimljivosti iz svog života.

‘Žena uvijek sve dozna. Ako hoće sve će saznati, a mi nikad ništa. One su puno pametnije od nas’, rekao je Mladen Grdović o svom odnosu sa suprugom Brankicom s kojom je ponovno u ljubavi. Priznao je da je u njihovom odnosu trenutno sve dobro. Grdović je zajedno sa svojim Mušketirima, Zlatkom Pejakovićem i Jasminom Stavrosom gostovao u emisiji ‘Dalibor Petko Show’. Društvo je promoviralo navijačku pjesmu ‘Srce hrvatsko’, a u studiju su se okupili svi koji su sudjelovali u snimanju spota, uključujući i najpoznatiju navijačicu Ivanu Knoll. ‘Nije bilo lako skakati u štiklama svo vrijeme, ali energija je bila odlučna jer su me dečki nasmijavali’, priznala je Knollica, otkrivši da ju je Grdović molio da mu za snimanje ‘posudi’ malo svoje kose. Napravila je to i u emisiji, pa se Grdović pohvalio: ‘Sad imam bolju kosu nego Duško Lokin’, rekao je Mladen otkrivši da mu je kosa nakon toga počela ponovno rasti.

Tri mušketira otkrila su i koliko su poslušni svojim ženama. Stavros je rekao da mu njegova supruga najviše prigovara jer ima previše garderobe, Pejakovićeva brani da sam popravlja stvari po kući, a Grdovićeva ludi jer ostavlja čačkalice po čitavom stanu. Društvo se prisjetilo i svojih momačkih večeri. Stavros je priznao kako se on vjenčao gotovo u tajnosti i da nije slavio, a Pejaković nije otkrivao puno. Rekao je samo da je bilo dosta alkohola i dobro društvo. Zato ih je Grdović sve nadmašio. ‘Moja je momačka bila za filmove. Bio sam mjesec i pol dana na turneji po Americi. Sa mnom su bili Brankica, Bepo Matešić, a tamo smo bili u društvu prijatelja među kojima je bio i Stojko Vranković, koji je tada igrao za NBA. Odlučili smo se vjenčati u Las Vegasu. Skoro sam zakasnio na vjenčanje. Kockao sam i dobivao i na kraju sve izgubio. Brankica je plakala, ali se smirila kad sam ipak došao. Vjenčali smo se u općini, a to je danas muzej u kojem su se vjenčali i mnogi poznati, među kojima i Richard Gere. Noć prije bila je za pamćenje, a ja sam izgubio 10 tisuća dolara’, pričao je Grdović o svojoj momačkoj večeri.