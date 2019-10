Kim Kardashian pojavila se uskoj haljini koja je naglasila njezin dekolte.

Najslavnijoj reality zvijezdi na svijetu, 39-godišnjoj Kim Kardashain ne trebaju dodatne reklame jer ona samu sebe promovira na najbolji mogući način.

Najbolji primjer za to je predstavljanje njezine nove linije donjeg rublja, točnije popularnih skimisica koje pomažu ženama da oblikuju i stanje figuru.

Kako bi pokazala njihovu učinkovitost, Kim je uskočila u ultrausku satensku haljinu u kojoj je jedva radila sitne korake i koja je djelovala kao da će popucati po šavovima. A uz to se činilo kako će joj grudi svakog trena ispasti iz dekoltea i kako joj nije preugodno. No kako joj nije prvi put da je nešto takvo izvela, vjerujemo da nije ni posljednji, bez obzira na to osjećala se ugodno ili ne.

U takvom se izdanju uputila u vlastitu beauty trgovinu, nakon što je sa 150 milijuna pratitelja podijelila "tajnu" kako su joj skimisice neophodan dodatak elegantnom izgledu jer se osjeća sva natečena.

"Stvarno osjećam da mi je taj dodatak potreban. Osjećam se kao da sam ekstra natekla", izjavila je Kim u Instagram priči koju je podijelila na svom profilu.