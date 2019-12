Kim Kardashian najvjernija je reklama za modni brend svog supruga Kanyea Westa.

Kim Kardashian objavila je neodoljivu fotografiju s kćerkicom Chicago iz Tokija.

Ipak, fotografija mame i kćeri ostala je u sjeni onoga što je najpoznatija starleta na svijetu nosila na nogama, a ponovno ima veze s modnim brendom njezinog supruga Kanyea Westa kojeg ona najbolje promovira sa sestrama i polusestrama od samog početka.

Zbog toga su ju mnogi obožavatelji napali da ne zna više misliti svojom glavom otkad je on došao u njezin život te kako ne bi smjela dopuštati da muškarac upravlja njezinim životom te da joj govori što bi trebala nositi.

Ipak, Kim ga je od samog početka branila te govorila kako cijeni njegovo modno mišljenje te kako joj je trebala pomoć oko toga.

I otad smo se na njoj nagledali doista svega i svačega, no ovim tenisicama iz nove Yeezy kolekcije je nadmašila samu sebe, kao i posrnuli reper.

"Ovo su mutanti crocsica", "Kad crocsice staviš u mikrovalnu", "Pobogu što to nosiš na nogama??", "Shvaćamo da to je to suprug, no ponekad trebaš reći ne", "Ove tenisice izgledaju kao svemirski brodovi", "Alienove glave", "Imati toliko novaca, a nositi nešto ovakvo", "Zašto nosiš košare za rublje?", samo su neki od komentara koji su joj ostavljeni ispod fotografije.

Nekoliko dana ranije, i njezin suprug prošetao je u istom modelu, a sudeći po njemu, ne znamo želimo li uopće vidjeti ostatak kolekcije.