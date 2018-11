"Ponekad mislim da bi trebala biti konzervativnija s fotografijama na svojim društvenim profilima, jer tako želi moj suprug, a onda želim pokazati cijelom svijetu koliko se dobro osjećam u svojoj koži", rekla je Kim Kardashian.

Kim je napokon priznala ono što su svi pretpostavljali.

38-godišnja reality zvijezda Kim Kardashian poznata je po golišavim izdanjima, bilo na crvenim tepisima, bilo na Instagramu na kojem ju prati čak 120 milijuna obožavatelja. Nerijetko Kim zna prijeći granicu dobrog ukusa, zbog čega odmah postane glavna tema žutih stranica.

Voljeli ju ili ne, morate priznati kako je to pravo umijeće nakon više od desetljeća pred kamerama. I taman kad pomislite da ste sve vidjeli, ona iznenadi. No prilikom nedavnog gostovanja u showu slavne komičarke Ellen DeGeneres Kim je priznala kako zbog takvih fotografija na društvenim mrežama često upadne u nevolje sa suprugom Kanyeom Westom.

Od samog početka njihove veze, javnost se pitala kako mu takve stvari ne smetaju, posebno otkad mu je Kim postala supruga te majka njegove djece. "Takve fotografije ga smetaju. Često znam upasti u nevolje zbog njih, jer se Kanye poprilično uzruja zbog njih. Zapravo, to je 50:50. S jedne strane on želi da budem kakva jesam, da se osjećam samopouzdano te da se pritom dobro zabavim, ali ga istovremeno to jako smeta", kratko je objasnila starleta.

"Ponekad mislim da bi trebala biti konzervativnija s fotografijama na svojim društvenim profilima, jer tako želi moj suprug, a onda želim pokazati cijelom svijetu koliko se dobro osjećam u svojoj koži ili koliko naporno vježbam, iako znam da će se on uzrujati."

Priznala je i kako je udajom za osebujnog repera izgubila dio samostalnosti. "Kada ste u vezi s muškarcem poput njega, morate naučiti kako ne biti toliko samostalni. Oduvijek sam bila takva, i privatno i poslovno, no udajom za muškarca s vlastitom karijerom i s troje djece, moraš zaboraviti na to."

Starleta je tijekom gostovanja u showu pokazala i svoju humanitarnu stranu te je donirala 100 tisuća dolara vatrogascu Michaelu Williamsu i njegovoj supruzi koji su izgubili dom u kalifornijskim požarima.