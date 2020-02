Kim Kardashian danas je jedna od najljepših žena svijeta, no jasno je kako svoj izgled može zahvaliti i plastičnoj kirurgiji.

Ako netko zna kako privući pozornost, onda je to Kim Kardashian.

A na nedavnoj obiteljskoj večeri u Kaliforniji, 38-godišnja reality zvijezda potrudila se da sve oči budu na njoj u uskoj, žutoj haljini koja je istaknula sve njezine tjelesne čari.

Ovakve bodycon haljine Kim obožava, a niti njezine sestre ne kaskaju za njom, jer najbolje ističu obline koje su sve dorađivale kod najpoznatijih svjetskih kirurga.

To nas je i vratilo u daleku prošlost kada se puno pričalo o zanosnoj stražnjici latino dive Jennifer Lopez koja je zapravo prvo popularizirala one veće. Šuškanja su uvijek bila takva kako ju je i ona povećavala pod nožem, no sve je prestalo s pojavom klana Kardashian, odnosno Kim koja je zatim proslavila i ostatak obitelji.

Kim je u to vrijeme bila bliska prijateljica razmažene bogatašice Paris Hilton te njezina osobna asistentica, nije imala savršeni nos i usne kao danas, ali ni tako veliku stražnjicu. Zanimljivo, uvijek je burno reagirala na kritike te tvrdila kako je po tom pitanju "prirodna".

I Jennifer Lopez se borila protiv glasine, no za razliku od Kim, njoj je puno više ljudi vjerovalo.

