Khloe Kardashian objavila najavu nove, dramatične sezone showa "Keeping Up With The Kardashians".

Članica klana Kardashian, 34-godišnja Khloe u posljednje se vrijeme nalazi u centru pozornosti zbog afere koju je njen bivši suprug Tristan Thompson imao s s Jordyn Woods, inače najboljom prijateljicom njene mlađe sestre Kylie.

A koliko je Khloe povrijeđena i izvan sebe zbog Tristanove prevate svjedoči najava nove sezone reality showa "Keeping Up With The Kardashians".

Naime, sudeći prema isječku iz videa koji je Khloe objavila na svom profilu na Instagramu možemo zaključiti kako će nova sezona biti najdramatičnija dosad. Obožavatelji slavne obitelji tako će imati priliku vidjeti detalje preljubničke afere.

"Grozno je što sve mora biti ovako javno. Ja nisam samo TV emisija. Ovo je moj život", govori Khloe u suzama na početku sporne najave.

Uz to, prikazane su i burne svađe i reakcije, što nje, što drugih članova obitelji. U jednom trenutku možemo čak vidjeti kako svi nazdravljaju Jordyn za stolom.

Podsjećamo, Khloe je ostala slomljenog srca nakon što je Tristan na jednoj zabavi poljubio Jordyn. Sve to se dogodilo nakon što ju je prevario nekoliko dana prije rođenja njihove kćeri True prije gotovo godinu dana.

"Tristan me možda voli, što god to značilo, ali nema poštovanja prema meni", zaključila je Khloe.

Jedva čekamo kakva nam još uzbuđenja krije nova sezone ovog najpopularnijeg showa na svijetu čije prikazivanje počinje kroz nekoliko dana.