Damir Kedžo pobjednik je hrvatskog natjecanja za pjesmu Eurovizije koje je sinoć održano u Opatiji. S pjesmom Divlji vjetre predstavljat će Hrvatsku na natjecanju u Rotterdamu. Dan nakon pobjede s njim je razgovarala ekipa Dnevnika Nove TV.

Nakon neprospavane noći za Damira Kedžu nema stajanja. Trdisetdvogodišnji Omišljanin, ovogodišnji pobjednik hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije cijeli dan daje intervjue i prima darove.

"Kad sam sišao sa stagea sam rekao OK, kako god prođe iza ovoga mogu stajati, ušao sam u Doru znajući da je to natjecanje i da netko pobijediti mora", rekao nam je Kedžo.

Tijesna se borba vodila između Mije Negovetić i Kedže.

"Prvo bih htio zavaliti publici koja je na kraju presudila da upravo ja nas predstavljam u Rotterdamu", poručio je Kedžo.

Ovogodišnja pobjednička pjesma sedam je godina stajala u ladici skladatelja Ante Pecotića.



"Ante mi to nije priznao do jučer, međutim prošle godine mi je rekao da je čekao da sazrim. Prošle godine mi ju je pustio i čim sam je čuo ja sam rekao OK, mi moramo ići s ovim. Drago mi je da se moj izbor pokazao točnim", pojasnio je pobjednik Dore.

Iza ovog mladog pjevača bogata je karijera. Sve je počelo prije 16 godina u glazbenom showu Nove TV, pa nastupi s triom Saša, Tin i Kedžo sve do samostalne karijere.

"Jako puno vremena je prošlo, a ja se osjećam mlad iako sam malo već posjedio, ali to je genetski znači u familiji su svi sijedi ali ja se osjećam da sam tek onako na početku I da imam još puno toga za dati", kaže nam Kedžo.

Što će dati kao predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji, tek ćemo otkriti.

"Idemo dati sve od sebe idemo biti najbolji", poručuje na kraju Kedžo.

