Zbog svega što je proživio na ljubavnom planu, Keanu Reeves ne želi ozbiljnu vezu niti djecu.

Slavnog glumca život nije mazio.

53-godišnji Keanu Reeves možda ima svjetsku slavu i milijune dolara na bankovnom računu, no kada je u pitanju njegov privatni život, nije imao previše sreće.

Kada je imao samo 3 godine napustio ga je otac, a kasnije je saznao kako boluje od disleksije zbog koje je imao puno problema s učenjem. Sa svega 23 godine izgubio je najboljeg prijatelja, glumca Rivera Phoenixa koji se predozirao, a njegova tadašnja djevojka Jennifer Syme godinu dana nakon toga rodila je mrtvu kćer Avu u 8. mjesecu trudnoće. Tuga je bila pregolema, a svega nekoliko tjedana kasnije par je prekinuo.

Da stvar bude gora, godinu i pol nakon prekida, Jennifer je poginula u stravičnoj automobilskoj nesreći kada se i saznalo da je njezina borba s depresijom obilovala raznim lijekovima, kokainom i alkoholom. Poginula je nakon povratka sa zabave kontroverznog glazbenika Marilyna Mansona koji joj je navodno i nabavljao kokain. Keanu je nakon smrti ljubavi svog života otkazao sve projekte, a bliski prijatelji otkrili su kako je bio potpuno shrvan vijestima.

Zbog svega što je proživio na ljubavnom planu, glumac je nekoliko puta istaknuo kako je to razlog zašto ne želi ozbiljnu vezu niti djecu. No, ni tu nevoljama nije bilo kraja.

Njegovoj mlađoj sestri Kim 2004. godine je dijagnosticirana leukemija, što je glumca potaknulo da 70 posto zarade od kino hita "Matrix" donira bolnicama koje liječe pacijente s leukemijom - oko 80 milijuna dolara. "Na kraju se svi možemo složiti da jaka osoba može preživjeti i najgore tragedije i nastaviti uživati u malim stvarima. Bez obzira na to što vas trenutno muči, možete to pobijediti! Život se isplati živjeti", napisao je u jednom Facebook statusu 2015. godine glumac za kojeg se šuška da je bio veliki zavodnik u čijem su se krevetu našle brojne slavne ljepotice, no s niti jednom nije ostvario povezanost.

Keanu je spas našao u poslu, a trenutno se nalazi na setu novog nastavka filma "John Wick". Za 2019. godinu ima već 6 najavljenih projekata, no pronašao je i vremena za druženje s misterioznom ženom s kojom su ga paparazzi uhvatili na Beverly Hillsu. Iako se pokušao sakriti ispod šilterice, to mu nije pošlo za rukom, a nije trebalo dugo da počnu komentari kako je glumac napokon pronašao ljubavnu sreću.

Glumac nikada nije bio previše pričljiv vezano uz svoj privatni život pa vjerujemo kako ni ovoga puta neće priznati da ima novu djevojku, no tko zna, možda mu je upravo ova nepoznata brineta vratila vjeru u ljubav.

Fotografije njihovog druženja pogledajte OVDJE.