Pjevačica Sade Adu 1996. godine rodila je jedino dijete, kćer Mickailiju Adu.

Mickailia Adu rođena je u srpnju 1996. godine.

Ona je jedino dijete poznate glazbenice Sade Adu koja je krajem 90-ih živjela na Karibima s glazbenim producentom Bobom Morganom s kojim ju je i dobila.

Bilo je to nakon što je jedno vrijeme u 80-ima bila skvoter na ulicama Londona zajedno s tadašnjim partnerom Robertom Elmsom te nakon braka s filmskim producentom Carlosom Pliegom koji je potrajao od 1989. do 1995. godine.

Od 2007. godine glazbenica je u sretnoj vezi marincem, a u toj je vezi dobila posinka. 2016. godine kći Mickailia javno je priznala da je transrodna osoba te je otkrila kako se sada zove Izaak. Mickailia je promijenila i spol, a nedavno je na Instagramu posvetila emotivnu objavu svojoj majci kako bi joj se zahvalila što je bila uz nju tijekom bolnog oporavka.

Promjena spola, odnosno oporavak od operacije, trajao je punih 6 mjeseci, a Izaak Theo Adu cijeli je proces vjerno dokumentirao u svom online dnevniku. Osim što je promjena bila fizički bolna, bila je i emotivno teška, no pjevačica se trudila svim snagama da svom djetetu olakša koliko god je moguće to razdoblje.

"Ovaj proces je bio vrlo naporan, bolan, emocionalno i fizički iscrpljujuć te neugodan, kao da ne mogu spavati kao normalno ljudsko biće. Često sam se pitao zašto ovo moram prolaziti kako bi se osjećao kao ja, no na kraju dana to je moj put i odhodat ću ga do kraja. Moj otac uvijek kaže da držim oči na horizontu i to je ono što radim, jer predamnom je život i jako sam uzbuđen. Hvala mami, tati, obitelji i prijateljima za podršku koju mi svakodnevno pružate, nikad to neću zaboraviti", napisao je Izaak još u srpnju pored fotografije iz bolničkog kreveta.

A sada je podijelio fotografiju sa slavnom mamom te joj uputio lijepe riječi.

"Bio je ovo dug i težak put, no uspjeli smo!! Vraćamo se kući!! Hvala ti mama što si bila uz mene ovih posljednjih šest mjeseci. Hvala ti što si se borila sa mnom i pomogla mi da postanem muškarac kakav sam danas. Hvala ti na svim ohrabrenjima kada mi je bilo najteže, kao i za ljubav koju si mi dala. Tvoje srce je tako čisto! Volim te najviše na svijetu!"