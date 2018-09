Kate Moss u rijetkom televizijskom intervjuu osvrnula se na modne početke, ali i kćer Lilu Grace, koja također želi biti model.

Ona je jedan od najpoznatijih top-modela svijeta.

Riječ je o 44-godišnjoj "zločestoj curi" modnog svijeta Kate Moss, koja zasluženo nosi ovaj nadimak. Naime, dok su joj u poslovnom smislu cvjetale ruže, brojne burne ljubavi, okorjelo tulumarenje, alkohol i droge obilježili su njezin privatni život.

Kate Moss (Foto: Getty)

No ni njezini poslovni počeci nisu bili "med i mlijeko" kako je sama otkrila u nedavnom vrlo iskrenom televizijskom intervjuu kada je istaknula kako joj u početku nije bilo nimalo ugodno fotografirati se u toplesu. "Često je bilo pritisaka koji mi nisu bili nimalo ugodni. Sjećam se jednog snimanja s fotografkinjom Corinne Day, koja me stalno tjerala da skinem gornji dio. Nije mi bilo nimalo ugodno", priznala je Kate, koja je nakon toga odradila popriličan broj golišavih snimanja.

Kate Moss (Foto: Profimedia)

1993. godine njezin je tadašnji dečko Mario Sorrenti snimio njezine golišave fotografije koje su rezultirale legendarnom kampanjom za parfem Obsession Calvina Kleina. "Mario mi je tada bio dečko, pa je pritisak bio manji jer sam bila navikla biti takva pred njim. Ta kampanja bila je produkt naše mlade ljubavi", nastavila je Kate, koja ima 15-godišnju kćer Lilu Grace iz veze s urednikom časopisa Dazed & Confused Jeffersonom Hackom, s kojim je bila u burnoj vezi na početku 2000-ih.

Mario Sorrenti (Foto: Getty)

Kate Moss Jefferson Hack (Foto: Getty)

"Lila želi biti model i ja ću ju svakako podržati u tome. No ne bih joj dopustila neke stvari, posebno ne u ovoj dobi. Ja sam pozirala u toplesu u njezinim godinama i kad se sada toga sjetim, to je bilo ludo. Njoj to ne bih dopustila jer sam ja njezin menadžer", odlučna je Kate, čija 20-godišnja sestra Lottie Moss također radi kao manekenka za istu agenciju koja je otkrila Kate kad je imala svega 16 godina te ju pretvorila u svjetsku zvijezdu.

"Agentica mi se obratila u zrakoplovu kojim sam se vraćala s obiteljskog putovanja. Pitala me jesam li ikada razmišljala o tome da se bavim manekenstvom, a ja sam samo rekla 'ne'. Nakon toga smo se našle u Londonu i potpisala sam ugovor", a ostalo je povijest. Kate nisu uništili ni razni skandali tijekom karijere, kojih je bilo poprilično, no manekenka se nikada nije previše izjašnjavala vezano za njih, već je samo hrabro koračala dalje.

"Vrlo sam privatna osoba jer želim imati život izvan posla. Otkad sam rodila kćer, nikada se više nisam osjećala usamljeno. Uvijek sam imala svoju djevojčicu. Nas dvije smo prijateljice i to je tako zabavno", osvrnula se kratko na privatni život te pohvalila modnu industriju za prihvaćanje različitosti koje nije bilo u njezino vrijeme. "Danas sam dobra cura. Dovoljno spavam, pijem puno vode, ne pijem previše kave i pokušavam smanjiti cigarete. Puno se više brinem o sebi."

"Sutra je novi dan, sve prolazi. Možeš biti u užasnoj fazi i misliti da je kraj svijeta, no i to će proći. Mislim da je jako važno to zapamtiti", zaključila je Kate, koja nije htjela govoriti o svojoj višegodišnjoj vezi s mlađahnim njemačkim aristokratom Nikolaijem von Bismarckom, s kojim ju je upoznala njegova mama, jer su njih dvije prijateljice.

Kate Moss (Foto: Getty)

U njemu je mirnu ljubavnu luku pronašla nakon razvoda od rokera Jamieja Hincea 2016. godine.