Kate Moss poznata je po brojnim skandalima, ali i burnim ljubavnim vezama.

Ona je starija 13 godina, no njihova ljubav je sve jača.

Nekadašnji top model i jedna od najpoznatijih manekenki svijeta, 44-godišnja Kate Moss bila je jedna od uzvanica kraljevskog vjenčanja princeze Eugenie i njezinog partnera Jacka Brooksbanka koje je održano prošlog petka u dvorcu Windsor.

Kate i Lila Grace Moss (Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL)

Kate je blistala u haljini na točkice, a društvo joj je radila 16-godišnja kći Lila Grace, ali i 31-godišnji dečko Nikolai von Bismarck. Kasnije istog dana "zločesta cura modnog svijeta" uskočila je u glamuroznu svilenu haljinu za večeru, dok je njezin mlađahni odabranik blistao u klasičnom crnom odijelu.

Kate Moss (Foto: Adrian Dennis/Press Association/PIXSELL)

Par nas je time podsjetio na svoju vezu koja traje od sredine 2015. godine, a ona je započela ubrzo nakon što se Kate razvela od supruga Jamieja Hincea. Radi se o mladom njemačkom fotografu i aristokratu od kojeg se Kate doslovno ne odvaja, a vrlo je zanimljiv način na koji su se upoznali.

Moss Hince (Foto: Getty)

Naime, Kate je i prije njihove veze bila bliska prijateljica s njegovom majkom Debbie koja nema ništa protiv njihove veze, a Nikolai se odlično slaže i s njezinom kćeri tinejdžericom koju je dobila iz veze s bivšim urednikom časopisa "Dazed & Confused", Jeffersonom Hackom s kojim je imala višegodišnju vezu u ranim 2000-ima.

Kate Moss Jefferson Hack (Foto: Getty)

Iako je Kate nekada punila novinske stupce brojnim skandalima te burnim ljubavnim vezama, danas se smirila pa tako više ne čitamo kako je s dečkom nakon burne svađe demolirala hotelsku sobu kao što je to radila s prvom velikom ljubavi Johnnyjem Deppom. Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je u New Yorku, točnije Cafe's Tabacou. Nije dugo trebalo da postanu "it" par toga doba, a javnost ih je smatrala i ekscentričnima jer se nisu libili burno svađati, čak i onda kada su znali da će takve vijesti u sekundi obići svijet.

Moss Depp (Foto: Profimedia)

Ipak, glumac je češće pokazivao svoju romantičnu stranu pa je on bio taj koji je priredio veliku zabavu povodom njezinog 21. rođendana u Viper Roomu-u, na kojoj je slavljenici pjevala velika Gloria Gaynor. Par je prekinuo 4 godine kasnije, točnije 1998. godine. Johnny se tada smirio uz francusku glumicu Vanessu Paradis s kojom je proveo 14 godina i ima dvoje djece, a Kate je 2002. godine rodila kćer Lilu Grace.

"Kate je mislila kako je Johnny onaj pravi. Smatrala je kako ih je spojila sudbina, a kada je veza počela propadati, postala je očajna. Slomila se fizički i psihički i tada je počelo njezino tulumarenje, kao i konzumiranje droge i alkohola", u jednom je intervjuu otkrio njezin bliski prijatelj.

Kate Moss (Foto: Getty)

Čini se kako je manekenka ipak pronašla mirnu ljubavnu luku.