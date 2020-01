Kate Middleton danas navršava 38 godina.

Britanska vojvotkinja i supruga princa Williama Kate Middleton danas slavi 38. rođendan, koji je u potpunosti ostao u sjeni nakon objave princa Harryja i vojvotkinje Meghan Markle o napuštanju njihovih kraljevskih dužnosti.

Kate inače svoj dan slavi s Williamom i njihovom djecom, prinčevima Georgeom i Louisom te princezom Charlotte, no nema sumnje što je trenutačno glavna tema na dvoru.

Stoga se dijelu obožavatelja kraljevske obitelji nije svidio tajming Harryjeve i Meghanine objave, koju su obznanili tek nekoliko sati prije Kateina rođendana.

"Odlučili su svoju odluku podijeliti na Katein rođendan! Baš su joj poklonili lijep poklon", "Nadajmo se da joj rođendan neće biti sasvim upropašten", komentari su na društvenim mrežama.

"Cijeli svijet priča o samo jednoj stvari, Harryjevoj i Meghaninoj odluci da žive po svom i napuste svoje uloge u kraljevskoj obitelji. Kate će proslaviti rođendan u privatnosti svog doma, s obitelji, i sigurno bi joj bilo draže da su pričekali s objavom", izjavio je Mirrorov autor tema o kraljevoj obitelji Russell Myers.

U međuvremenu, na službenom profilu kraljevske obitelji na Twitteru osvanula je Kateina fotografija i rođendanska čestitka, kao i zahvala za sve pridošle čestitke.

Thank you everyone for all your lovely messages on The Duchess of Cambridge’s birthday!



Photo 📷 by @MattPorteous pic.twitter.com/lpdsoPnSlQ