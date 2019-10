Kate Middleton pogriješila je pri rukovanju s pakistanskim vojnikom.

Kada je u pitanju protokol, vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton obično je nepogrešiva i njezini su potezi savršeni, što zapravo i nije čudno s obzirom na to da je dio britanske kraljevske obitelji deset godina.

No na kraju krajeva i Kate je samo ljudsko biće te se i njoj može potkrasti pokoja pogreška kao i svima nama. Upravo se to dogodilo u trenutku rukovanja s vojnikom u Pakistanu, koji su ona i princ William posjetili u sklopu kraljevske turneje. Točnije, par je stigao u Islamabad, gdje ih je dočekao vojnik u uniformi koji je salutirao princu, nakon čega se i rukovao s njim.

Tada im je prišla i Kate koja je malo požurila s rukovanjem i pružila mu svoju ruku umjesto da pričekala da joj on odsalutira, pa je ispalo kao da je ignorirao njezin potez, nakon čega je tek bio spreman rukovati se. No Kate kao Kate to je prihvatila profesionalno, sa smiješkom na licu i nije se dala previše zbuniti.

Fotografije te situacije možete pogledati ovdje.

Inače, ona i William imaju raspored popunjen brojnim obvezama, a naučit će sve i o tamošnjem školovanju i novom programu koji se temelji na britanskom modelu.

Pri posjetu jednoj od škola Williamu je rečeno da su učenice velike obožavateljice njegove pokojne majke, princeze Diane.

"To je jako lijepo od vas. I ja sam bio veliki obožavatelj svoje majke, ona je bila ovdje tri puta dok sam bio maleni dječak", izjavio je William.

Kasnije se susreo i s pakistanskim premijerom Imranom Khanom, kojeg je upoznao kao dječak i koji je bio Dianin dobar prijatelj.