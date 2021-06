Katarina Madirazza zbog nove sezone serije "Dar Mar" svoju je dugačku kosu ošišala nakratko.

Glumica Katarina Madirazza osvojila je domaću publiku kao Daliborka Grob u popularnoj humorističnoj seriji Nove TV "Dar Mar", čije je finale prve sezone zakazano ovaj četvrtak.

Uoči očekivane završnice produkcija Nove TV potvrdila je i da ovih dana započinje snimanje nove sezone, u kojoj ćemo Katarinu gledati u nešto drugačijem izdanju.

Svoju prepoznatljivu dugu smeđu kosu zbog uloge je morala ošišati nakratko, a promjenom se pohvalila na svojim Instagram Storyjima.

S novom frizurom nije ju lako prepoznati, a zanimalo nas je i kako se ona nosi s ovom velikom promjenom te je li joj bilo lako ošišati se zbog uloge.

"Moram priznati da nije bilo lako, ali sad se već navikavam i vidim brojne prednosti", kazala nam je kroz smijeh. "Nije me trebalo dugo nagovarati jer ipak je zbog uloge, pa sam odmah na to pristala", istaknula je te je dodala i kako njezina nova frizura izgleda bolje nego što je mislila.

"Ja odmalena izbjegavam frizere i šišanja. Kao što se drugi boje doktora i zubara, moja boljka bili su frizeri i kratka kosa, zato je ovo za mene bio stvarno veliki korak. Ali imala sam jako puno povjerenja u šeficu make-upa i haira Martinu Novaković, koja je i predložila ovu promjenu i ima genijalno oko i vidi što kome stoji, tako da joj hvala", ispričala je Katarina, a otkrila nam je i kako su njezini bližnji reagirali na promjenu te kome se ipak nije svidjela njezina nova frizura.

"Bližnji su bilo jako skeptični, ali zapravo su svi ostali ugodno iznenađeni i baš im se sviđa. Osim bake, njoj je draža duga kosa", priznala je.

Zbog uloge bi, kaže, pristala i na drastičnije poteze od šišanja nakratko.

"Ošišala bih se i na ćelavo i udebljala ako je potrebno. Dapače, zapravo sam velika pobornica toga da potpuno promijenim svoj fizički izgled, a uz to i, naravno, karakter. Uvijek na razgovorima za neku novu ulogu navijam za promjeru i predlažem to, ali najčešće me ostave istu ili uz neku manju promjenicu. Sad sam došla na svoje!" ističe Katarina, koja dosad ipak za ulogu nije napravila ništa, kako kaže, luđe od ovoga.

"Bila sam smršavjela za nekoliko uloga, naučila voziti motore, najčešće su tu bile neke vještine koje bih morala savladati, kao neki novi jezik ili borilačke vještine. Ali za ulogu mi stvarno ništa nije problem. I iznenadim se uvijek s kojom lakoćom to radim", pohvalila se.

Katarinu ćemo s novom frizurom imati priliku gledati u novim epizodama serije "Dar Mar" koje se sada tek snimaju, a priznala nam je i kako se nakon završetka snimanja prošle sezone cijela ekipa potajno nadala još jednoj.

"Ekipa je stvarno za deset. Baš je bila vesela atmosfera cijelo vrijeme i imam dojam da smo svi nekako super kliknuli! A obitelji Grob mi se posebno uvukla u srce!" istaknula je Katarina te dodala i kako je zahvaljujući seriji "Dar Mar" upoznala super ljude s kojima bi rado htjela surađivati i u budućnosti.

Otkrila nam je i kako obožavatelji serije reagiraju kada je sretnu na ulici.

"Prepoznaju me po glasu najčešće. No zapravo mi se često događa da me ljudi uopće ne skuže, i ne povežu s likom koji glumim, što je meni veliki kompliment", priznala je, a zatim je prepričala i jednu anegdotu.

"Jednom mi se dogodilo da sam razgovarala s jednom doktorom i počeli smo pričati o seriji koja se tada prikazivala na televiziji, a u kojoj sam imala jednu od većih uloga. Ja sam najprije mislila da me zafrkava, počeo je pričati o mom liku i kako je to baš preslika današnjice i tako dalje. I ja kažem - pa to vam ja glumim. On nije mogao vjerovati. Baš smo se slatko nasmijali", prisjetila se Katarina.

U novoj sezoni serije, kaže, najviše se raduje preobrazbi i sazrijevanju svojeg lika.

"Veselim se, naravno, i novom glumačkom pojačanju koje nam stiže, ali možda najviše ekipi koja mi je baš falila", zaključila je glumica.

Što nam donosi finalni tjedan, ne propustite doznati u ovotjednim epizodama zaključno s finalom sezone 17. lipnja. Nakon toga ćemo se nakratko morati oprostiti s omiljenim likovima, no s obzirom na to da je prva klapa nove sezone već pala, gledatelji će opet vrlo brzo imati priliku ''Dar Mar'' pratiti u programu Nove TV.