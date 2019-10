Borba za kandidate showa "Ženim sina?" itekako se počela zagrijavati, a djevojke su pokazale kako su spremne i razgolititi se ne bi li šarmirale svog odabranika.

Dobro je poznato da su natjecateljice showa "Ženim sina?" spremne na sve kako bi osvojile svoje odabranike, a upravo su kandidatkinje koje se bore za naklonost zgodnog Dalmatinca, Josipa Kotlara, pokazale koliko su daleko spremne ići ne bi li ga impresionirale i zarobile njegovo srce.

Naime, Josip je svojim djevojkama zadao posebno provokativan zadatak - izazovan hod modnom pistom, samo za njega i njegov užitak. "Fetiš revija" mogla je započeti. Nagrada koju pobjednica osvaja je prvi romantični spoj s njim i prilika da se druže odvojeno od ostalih djevojaka. S obzirom na tako primamljivu ponudu, ne čudi da su se djevojke spremno bacile na zadatak.

U mračnom kutku sobe Josip je gledao kako se njegove djevojke pretvaraju u Viktorijine anđelice i nije skrivao oduševljenje. Prva se zavodnički prošetala Ivana Isabella koja je senzualnim plesom i pokretima bokova osvojila Zadranina pa je s njom i zaplesao.

"Isabella je totalno osvojila scenu plesom, kukovima, pokretom...", komentirao je nastup Josip.

Iako je većina djevojaka dala sve od sebe, jedna se ljepotica nije u svemu baš najbolje snašla. Natali Lauc samozatajna je djevojka velike ljepote koja se pred Josipom prošetala odjevena od glave do pete, a on nije krio svoje razočaranje.

"Obukla se od glave do pete da se ne vidi ništa, vidi se da joj je neugodno", komentirao je Josip Natali, na što je ona rekla kako je njime zapravo razočarana jer je samo želio da mu se one prije prvog spoja sve skinu do gola.

Iako je možda Natali teško pao ovaj zadatak, Patricia se objeručke bacila na posao i zablistala na pisti. U korzetu i koži te s bičem u ruci, Patricia je Josipa bacila u trans svojim hodom i karizmom. Od povučene djevojke se pretvorila u pravu zavodnicu.

"Zavijao bi da mi je rekla da lajem. Ostao sam bez teksta. Mislim da sam pao sa stolice u jednom trenu...", oduševljeno je komentirao Josip.

S obzirom na jak dojam koji je na njega ostavila, Patricia je bila sretnica kojoj je uručena nagrada - spoj s Josipom.

Kako su se proveli i kako su na sve reagirale ostale kandidatkinje, pogledajte u našem showu.