Djevojke iz Dua Kamikazete oduševile su svojom izvedbom pole dancea u showu "Supertalent".

Eva i Cara iz slovenske Nove Gorice čine duo Kamikazete, a svojim su talentom, točnije izvedbom pole dancea oduševile žiri "Supertalenta". Ubrzo nakon što su krenule s izvedbom, na pozornici su pripredile pravi show.

''Jedna drugu držite takvom snagom, vi ste kao dva sumo-borca'', našalila se Maja Šuput, a i ostali članovi žirija bili su impresionirani viđenim te su stoga odlučili da ćemo ih opet gledati.

Davor ništa nije htio prepustiti slučaju, pa je nagovorio i Maju da se okuša u plesu na šipci. Njezin zadatak je bio da izvede zastavu, a i on sam joj je pomogao pri tome.

Kako je to izgledalo pogledajte u našem videu.

A u talent ovih djevojaka možemo se uvjeriti i na društvenim mrežama, gdje duo često objavljuje snimke svojih izvedbi i nastupa, ali i poneka druženja iz privatnog života.

Iako se njihova izvedba možda na prvi pogled čini jednostavnom, njihove pripreme iziskuju puno priprema i truda.

"Mjesec dana pripremali smo spot za audiciju. Bilo je potrebno odabrati elemente, pravilno ih izvršiti, spojiti ih u razumnoj kombinaciji i sve to povezati s glazbom. Kombiniranje također ovisi o idejama, inspiraciji i upornosti. Međutim, kad je koreografija spremna, proba se obavlja sve dok se točka ne dovrši besprijekorno", objasnile su nam djevojke.

Za formu kakvu imaju djevojke potrebno se itekako pomučiti i oznojiti, pa tako one vježbaju i po dva puta dnevno po dva ili tri sata, naravno, kada im to fakultetske obveze omogućavaju. Iako će se nekima to učiniti kao velik dio dana, Eva i Cara tvrde - to je naš oblik opuštanja.

Eva i Cara su mlade, no već su potpuno sigurne da je ples njihova strast i prioritet te da bez njega ne bi mogle živjeti. Imaju puno nastupa, projekata, a već drže i radionice.

Djevojke su još istaknule kako je ovaj tip plesa nepotrebno povezan s negativnim predrasudama koje se one trude pobiti.

"Još uvijek ima mnogo pojedinaca koji na prvi pogled ili spominjanje ovog plesa misle na striptiz i noćne klubove gdje bi trebao pripadati. Naša je misija dokazati što većem broju ljudi da je pole dance plesni sport koji je jednak drugima i zahtijeva puno snage i vježbe", govore nam.

