Kaley Cuoco 2013. godine udala se za Ryana Sweetinga, a rastali su se godinu i pol kasnije

Kaley Cuoco proslavila se u seriji "8 jednostavnih pravila za dečke moje kćeri tinejdžerice", a velika zvijezda postala je nakon što je dobila ulogu Penny u ''Teoriji velikog praska''.

Tako je i počelo veliko zanimanje javnosti za njezin privatni život. Pod povećalom medija posebno je bila kada se 2013. poslije šest mjeseci veze i tri mjeseca zaruka odlučila udati za bivšeg profesionalnog tenisača Ryana Sweetinga. Par se rastao samo godinu i pol kasnije, a glumica je u najnovijem intervjuu za Cosmopolitan izjavila da joj je taj čovjek uništio riječ ''brak''.

''Udala sam se za nekog tko se nakon izmjene zavjeta potpuno promijenio. Osoba s kojom sam bila prije braka nije bila ista kao i ona s kojom sam ušla u brak. No to nije bila moja pogreška već njegova. Znala sam koliko mogu dati i koliko želim primiti'', objašnjava glumica.

Međutim, vjera u ljubav opet joj se vratila nakon što je na jesen 2016. godine upoznala sadašnjeg zaručnika Karla Cooka.

''Znala sam da moram biti strpljiva. Morala sam proći kroz puno stvari, ali to me dovelo do Karla'', kaže omiljena glumica i dodaje da je nakon rastave mislila da se više nikad neću udati.

Prema Forbesu, Kaley za jednu epizodu serije ''Teorija velikog praska'' zaradi milijun dolara, a druga je najplaćenija televizijska glumica - nakon Sofie Vergare.