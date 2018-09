Poznati zagrebački rap tandem Nered i Stoka, nakon 15 godina, priprema veliki zajednički koncert. Uoči najavljenog rap spektakla, prisjetili su se svojeg upoznavanja, ali i otkrili prave razloge razilaženja

Prošlo je dugih 15 godina otkad je legendarni zagrebački rap dvojac Nered i Stoka održao zajednički koncert. No na radost svih ljubitelja njihovih britkih rima, hrvatski rep velikani 6. listopada spremaju se pokoriti Dom sportova:

''Svaki dan smo na probi, naša kemija je uvijek naša kemija. Promijenio se i žanr repa, drugačiji je nego prije, mi furamo onaj gangsta rep devedesetih i jako me veseli, evo trnci me prolaze kad zamislim pun Dom sportova i tu energiju'', govore nam.

Koncert Stoke i Nereda (Foto: Dnevnik.hr) - 1

Na pozornici će im se pridružiti cijela hrvatska hip-hop scena, s kojom su devedesetih godina zajedno ispisali povijest.

"Bilo bi stvarno smiješno raditi tu cijelu priču 90-ih bez ključnih igrača , tako da će se sigurno na bini pojaviti Dooks i Bizzo, Woo i Target", otkrivaju.

Iako je od njihova prvog susreta u zagrebačkom Vrapču prošlo više od dva desetljeća, dečki ga i danas do detalja pamte:

"Imao je pletenice, imao je maramu na glavi. Išli smo u pivnicu u Vrapče i svi oni pive naručuju, a ja sam bio sportaš , nisam probao alkohol ni ništa. "Ovaj nas gleda, kaj je vama . On jedini naručuje mlijeko i pomfrit. Veli da je došao gladan s treninga i brkove sve od mlijeka je imao.'', prisjećaju se.

No Nered je bio veliki sportaš. Sportskom životu, koji su obojica intenzivno vodili, duguju i svoje nadimke. Marko ga je zaradio dok je kao član hrvatske reprezentacije u hokeju na ledu osvajao medalje, a Marina njegov prati još iz vremena kad je u osnovnoj školi igrao rukomet.

" Golmana sam pogodio u pleksus, on se onesvijestio i par sekundi se poslije diže iz nesvjesti i sav zelen kaže, koja si ti stoka! I cijeli tjedan me zovu Stoka, a sve to događa u periodu kad sam bio lud za grafitima i kontam svi imaju imena na engleskom, pa zasto ja ne bi bio 100 ka - Stoka i tak je ostalo Stoka i na to upoznam Nereda.'', otkriva nam.

Njihov prvi i jedini zajednički album iz 99-te "Spremni za rat" odavno je postao lektira regionalnog hip-hopa.

"Desi se da nam prilaze roditelji koji su odrasli na našoj muzici, a njihovi klinci već slušaju našu muziku. Znači, koliko je generacija odraslo na tom jednom jedinom albumu koji je još danas univerzalan, i svaki kvart, svaka ulica, ona živi točno ono što smo mi u tom trenutku ono što smo mi tad odrepali. I to je snaga tog albuma.", objašnjavaju.

Unatoč velikom zajedničkom uspjehu, nakon nekog vremena život ih je razdvojio.

"Ja sam se zaljubio u partijanu, i ja sam počeo brijati partije. A meni nije bilo jasno, on mene zove u taj đir!"

"Reko frajer je zabrijao, voli čagat. Ja dolazim na prvi njegov party, ja sam bio van sebe. Sve vjeverice oko mene, oči okrenute, ja reko buraz kaj radiš tu?!", prisjeća se Stoka.

Marin Ivanović - Stoka (Foto: Dnevnik.hr)

No znaju dobro ovi dečki da ono što te ne ubije, te ojača. Marin je počeo živjeti vjeru i ovisnosti rekao zauvijek zbogom. Marko pak uspješno pobijedio zloćudnu bolest:

" I sretan sam da nam je Bog praktički dao priliku da se danas s nekim razlogom, s preživljenim tim nekim stvarima koje su se dešavale, opet nađemo skupa i posvjedočimo jednu veliku ljubav, jednu veliku ljubav prema repu, jednu iskrenu energiju koja se desila tada i koja nikad nije stala."

Marko Lasić - Nered (Foto: Dnevnik.hr)

Nekad buntovni klinci stasali su u prave obiteljske ljude.

Velik koncert u Domu sportova kruna je njihove karijere, ali i velika životna pobjeda. 20 godina od svojih početaka Nered i Stoka odlučili su poslati snažnu poruku nekim novim klincima:

''Uvijek postoji izlaz, i treba vjerovati u taj izlaz i u pobjedu jer desit će se ta jedna pobjeda jedne cijele generacije. I smatram da svatko može izabrati svoje svjetlo!", zaključili su.

