Indira Levak je 1998. imala crnu kosu te je nosila odjeću tamnih boja, a i njezina šminka je bila sličnih boja. Nastupala je s grupom Colonia i pjesmom "U ritmu ljubavi".

Indira Levak (46) na ovogodišnjoj Dori se natječe s pjesmom "You Will Never Break My Heart" s kojom će pokušati doći do Eurosonga u nizozemskom Rotterdamu.

No Indiri to nije prvo pojavljivanje na Dori. Naime, ona je još 1998. zapjevala u Kristalnoj dvorani u Opatiji kao članica Colonije. Jedna od najpopularnijih hrvatskih grupa predstavila se na Dori s pjesmom u "U ritmu ljubavi" i prikupila veliku podršku.

Ipak, pobijedila je Danijela Martinović s pjesmom "Neka mi ne svane" dok je Colonia završila na četvrtom mjestu. Indira je 1998. izgledala posve drugačije nego danas. Imala je crnu kosu te je nosila odjeću tamnih boja, a i njezina šminka je bila sličnih tonova.

Inače, Indira se na svom Instagramu pohvalila kako je puna energije i da za njezinu pobjedu na Dori navijaju pjevač Mate Bulić i poznata influencerica Ella Dvornik. "Volim vas ljudi !!!! Večeras moj Mate Bulić i ja pjevamo uglas,on u Ciboni ,a ja u Opatiji!!! Idemo rasturiti!, napisala je pjevačica.

"Do pobjede", istaknuo je Bulić na njezinu objavu.

Podsjetimo, Indira je dio žirija u ovogodišnjoj, šestoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato" koji počinje 8. ožujka u 20:15 na Novoj TV. "Zauzmite pozicije, lijepo se smjestite u svoje naslonjače, otpustite kočnice, zaboravite na probleme jer mi smo tu za vas", poručila je pjevačica.

"Ekipa je najbolja i najuzbudljivija i sigurna sam da će vam biti uzbudljivo", dodala je Indira.