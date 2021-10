Petar Grašo i Hana Huljić su 2016. godine zajedno snimili pjesmu "Srce za vodiča", a ona je tada iskreno ispričala što misli o njemu.

Petar Grašo (45) i Hana Huljić (31) novi su "it" par na domaćoj estradi i njihova je veza izazvala veliko zanimanje javnosti.

Među njima je 14 godina razlike i poznaju se otkako je Hana bila djevojčica jer je Grašo jako blizak s njezinim ocem Tončijem.

Njih dvojica dugogodišnji su suradnici koji su, kako su kazali ovo proljeće za IN Magazin, postali i obitelj te imaju specifičan način razgovora. Naime, šaljiva vrijeđanja između Petra i Tončija jednostavno su sastavni dio komunikacije.

"Objektivno, ja i on nemamo više o čemu normalnom pričati. Osim da se međusobno vrijeđamo na simpatičan način. Mi stvarno više nemamo šta normalno kazati jedan drugome. Normalni smo jedino u studiju i tu odmah dođemo na prag, nekakve konstruktivne svađe", našalio se Tonči kada su skupa izdali pjesmu "Inamorana".

"Nemaš puno prijatelja s kojima možeš sedam dana biti, što bi rekao i Tonči u pjesmi – 'i bit i pit', haha, ma i šutit', smijat' se, pričat', da znaš da je tu samo dobrota u pitanju", komentirao je tada Grašo, koji je prije pet godina ostvario i suradnju sa Hanom.

Njih dvoje skupa su snimili pjesmu "Srce za vodiča", a Hana je tada za Grašu kazala kako je on njezin idol.

"Ipak sam odrasla uz njegove pjesme, bila sam jako mala, imala sam pet-šest godina. Mislim da svako dijete u tim godinama ima nekog idola, a pogotovo kad vam se pojavi u kući. Onda je to meni bilo 'wooow'", kazala je 2016. za IN Magazin. No, Tonči se tada malo bunio protiv suradnje.

"Bojao sam se da ne ispadne da otac gura svoju kćer, ali Grašo je to napravio iza leđa, on je podlac", našalio se Huljić.

Grašo je u to vrijeme još bio u vezi s Danijelom Martinović, s kojom je proveo više od 24 godine, a da nisu više zajedno doznalo se u svibnju. Danijela je nakon toga prestala pratiti Petra na Instagramu, no zanimljivo je da još uvijek prati Hanu.

A iako su bili jedan od najpopularnijih domaćih parova, Grašo i Danijela nikada nisu voljeli eksponirati svoju vezu i čini se da se pjevač toga odlučio držati s Hanom.

"Nikada nisam koristio javnost kao platformu za prezentaciju svog privatnog života, kako u teškim, tako i u lijepim trenucima. I tome ću ostati vjeran", kratko je kazao Petar za Jutarnji list.

Nešto rječitiji o svemu bio je Tonči Huljić koji, čini se, odobrava novu vezu svoje kćeri.

"Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni", izjavio je Huljić za Večernji list.