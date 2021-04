Julijana Matanović na Facebooku se oprostila od svoje majke Anđe koju će sahraniti na svoj rođendan.

Spisateljica i sveučilišna profesorica Julijana Matanović (62) na Facebooku se oprostila od svoje majke Anđe koja je preminula na uskrsni ponedjeljak.

U dirljivoj objavi otkrila je i kako će se sahrana održati u utorak, na njezin rođendan.

"Čim bi rekla: 'Sretan ti rođendan', stavljajući pauzu između 'rođen' i 'dan', mama bi započela pričati kako joj je prvi porod, taj sa mnom, bio jako težak. Krenulo je u gradačačkoj bolnici 5. travnja izjutra i trajalo cijeli dan, do 6. travnja. U sedam i pet zakmečala sam ja. Znala sam zbog čega mama ima potrebu svake godine oživljavati težinu poroda. Zbog svega onoga što je uslijedilo poslije. 'Ja sam ta koja te rodila, i to s puno muke - poručivala je - i nemoj to zaboraviti'. Bila joj je dvadeset i jedna. Umrla je jutros, izjutra. 5. travnja, šezdeset i dvije godine nakon što je krenula po svoje prvo majčinstvo. Ispratit ćemo je, nas četvero, sutra, 6. travnja, na moj rođendan. Čut ću je kako kaže: 'Sretan ti rođendan', stavljajući dugu, dugu pauzu između 'rođen' i 'dan'", napisala je Matanović uz fotografiju iz fotografiju na kojoj su ona, njena majka i njena kći Magdalena.

Čim bi rekla „“Sretan ti rođendan“, stavljajući pauzu između „rođen“ i „dan“, mama bi započela pričati kako joj je prvi... Objavljuje Julijana Matanović u Ponedjeljak, 5. travnja 2021.

Njezine riječi dirnule su mnoge, a pratitelji su joj u komentarima iskazali svoju sućut.