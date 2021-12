Josipa Pavičić objavila je na Instagramu fotografiju iz bolnice i objavila poduži status u kojem je otkrila kakvo joj je trenutačno stanje.

Josipa Pavičić na svom je profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj leži u bolničkom krevetu jedne zagrebačke bolnice, u kojoj je nažalost završila pred božićne blagdane.

"Danas sam trebala biti na letu za Dubai, s najdražim osobama. Ali, netko je imao drugačiji plan. Moj me život odlučio potpuno očistiti od boli i mulja jer je 2021. godina za mene bila upravo to: godina suza i lekcija. Bila sam jaka i zahvalna sam joj bez obzira koliko me je boljela. Dobro je da nas ‘mlatne po glavi kad ‘zabrazdimo jer nitko i ništa nije vrijedno našeg mira. Tek jedan dan u bolnici dovoljan je da shvatimo kako su dokazivanja, obazrivosti, davanje stotinu prilika, zamjeranja, iskrivljeni prioriteti samo dio ljudske gluposti. Nesvjesnost i um isključimo tek kad se suočimo s ‘višom silom. Jučerašnja tuga može postati današnja radost; današnja radost može se sutra pretvoriti u tugu. Nepredvidivi život. Život je blagoslov, život je dar, život je danas. Budimo mu zahvalni i kad boli jer lako je zahvaljivati kad je sve ‘dobro i onako kako bismo mi željeli. Moje je bolničko putovanje započelo u Božićnoj noći i želim se zahvaliti doc.dr.sc. Tajani Pavić, doc.dr.sc. Alenu Bišćaninu, dr.med; spec. opće kirurgije i subspec. abdominalne kirurgije Ibukić Amiru, mojim dragim prijateljima dr. Karolini Bolanči i dr. Andreju Rothu i svim divnim sestrama i medicinskom osoblju. Čuvajte svoje zdravlje, čuvajte sebe. Ja sam opet naučila jednu lekciju. Hvala. P.s. Volim vas i hvala što me pratite. Još koji dan i vraćam se sebi, svojoj obitelji, svojoj šumi, svojim prijateljima, svom poslu i svojim klijentima- ozdravljena i mudrija. A i Dubai će me upoznati uskoro", napisala je Josipa u podužem statusu.

Josipa je nedavno završila u središtu pozornosti nakon što je prekinula ljubavnu vezu sa zagrebačkim ginekologom Markom Kisićem nakon samo godinu dana. Sa svojeg profila na Instagramu obrisala je njihove zajedničke fotografije te objavila odlomak svoje nove knjige koji govori o ljubavi i prekidima, a Marko više nije ni među osobama koje prati na toj društvenoj mreži.

Josipa i Marko prvi put su se pojavili zajedno u javnosti u lipnju na modnoj reviji Snježane Mehun u Zagrebu, a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja i viđeni su skupa u siječnju dok su šetali centrom Zagreba.

Marko je poznat javnosti jer je 2015. godine bio u vezi s glumicom Natašom Janjić Medančić, no ljubav je potrajala manje od godinu dana, a on je nakon prekida rekao da ne želi više pričati o Nataši.

Josipa se 2016. godine nakon četiri godine braka razvela od poduzetnika Nice Berardinija, s kojim je dobila danas 8-godišnjeg sina Rocca, a s bivšim mužem novinarom Markom Cigojem ima 19-godišnjeg sina Vitu.

