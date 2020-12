Josip Šečić je u showu "Farma More i Maslina" bio među tajnim farmerima, a nakon izazova za ostanak ispao je skupa s Majom Bajamić.

Tajni farmeri su doživjeli iznenađenje u "Farmi More i Maslina". U izazovu su se s otključavanjem lokota trebali boriti za ostanak, a najlošiji su bili Maja Bajamić i Josip Šečić zbog čega su morali napustiti show.

''Sve apsolutno što se događa u mom životu ja ubacim u blender svoje duše, smiksam i pretvorim u ljubav i u tome sam dosta dobra i sve što imam, što sam uzela i iskusila tu ide i dalje sa mnom i pretvorit će se u glazbu, u smijeh, u pokret, u ples, u vatru'', rekla je Maja na izlasku.

Josip je istaknuo da mu je žao što je njegova avantura završila.

"Malo jesam tužan. Volio bih se vratiti na 'Farmu', volio bih ostati do kraja, boriti se za tih pola milijuna, ali eto, sreća je odigrala svoje i tu sam izgubio i to je to", ispričao je nakon ispadanja.

Pojasnio je što je bilo nužno u dvoboju. "Definitivno je u dvoboju bila potrebna brzina i spretnost, ali i dalje mislim da je to bila čista sreća tko će proći dalje. Tijekom igre nisam previše razmišljao, držao sam fokus na veličini ključa i lokota, svaki lokot ima svoj ključ pa joj se prvi otvori", rekao je.

"Definitivno kao pobjednika te igre vidio sam Tomislava i sebe. Nikad ne znaš što možeš očekivati od dvoboja, ali Tomo i ja smo bili nabrijani od ranoga jutra", dodao je bivši farmer.

Josip je otkrio i koja je nova znanja stekao u showu. "Na 'Farmi' sam po prvi put muzao krave, pecao na Vranskom jezeru, proizvodio vino i popravljao brod. Ono po čemu ću pamtiti ovogodišnju 'Farmu' je predivna lokacija, raznorazni zadaci i ispijanje kave uz tek izašlo sunca preko Vranskog jezera", ispričao je.

Na "Farmi" se najbolje slagao s Dorom i Kristinom i s njima sigurno ostaje u kontaktu izvan showa. "Nikako mi nisu odgovarale Andrijana i Zdenka. Svi smo mi totalno različiti i ne može se svatko podnijeti", naglasio je bivši natjecatelj.

Josip je bio tajni farmer pa nije imao neke zadatke te kaže da su se on, Maja, Silvio i Tomislav većinom izležavali ili pričali dok jedni drugima nisu dosadili. "Čak su jedan dan Tomo, Maja i Silvio pjevali crkvene pjesme bez prestanka. Na Olimpu je bilo opuštajuće i zabavno", pojasnio je.

Tvrdi kako mu tijekom boravka na "Farmi" nije nedostajao mobitel niti druge tehnološke sprave. "Maknuti se od mobitela i civilizacije u takvu vrstu izolacije nije mi predstavljao nikakav problem, često boravim i kampiram u prirodi tako da ne nosim tehnologiju u šumu. Na 'Farmi' mi je jako falio jedan radio. Nedostajala mi je glazba", otkrio je Josip.

Bivši natjecatelj je po struci slastičar, no u životu je radio svakakve poslove. Na "Farmi" mu je najdraži zadatak bio izgradnja izvidnice. "Zbilja smo radili kao pravi tim i dali smo maksimalan napor u izradi. Definitivno mi je i vatrogasna vježba bila preuzbudljiva. Nažalost, nismo prošli ni jedan ni drugi zadatak", istaknuo je.

Josip je još nezaposlen i vratio se iz showa svojim roditeljima na selo kako bi im pomagao te kaže kako mu je njegova vatra za obavljenim zadatkom pružila priliku da dođe tako daleko u showu.

Kada je ulazio u "Farmu", njegovi roditelji i prijatelji su bili oduševljeni, a njihova podrška se nije smanjila ni nakon ispadanja. "Svakodnevno gledaju show. Neki su puni komentara pa me dočekaju poruke kad se probudim. Sviđa im se koncept ovogodišnje 'Farme' i daju mi veliku podršku", istaknuo je.

Otkrio nam je i što je prvo napravio kada je izašao iz showa. "Zamolio sam konobara da pojača radio i obilno večerao. Zbilja mi je nedostajala glazba u showu, kod mene uvijek nešto u pozadini svira", rekao je Josip.

S "Farmom" ga vežu pozitivne stvari i kaže kako bi sve opet ponovio. "To je za mene bila jedna avantura, divno iskustvo života jedne zajednice i sigurno bih se opet prijavio", zaključio je.

