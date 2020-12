Josip Šečić iznenadio je Doru Adanić napisavši joj pismo u showu "Farma More i Maslina" u kojem joj priznaje da mu se sviđa.

Nakon što je Silvio Krstanović iznenadio Maju Bajamić ljubavnim pismom na Farmi, na isti se potez odlučio i Josip Šečić, koji je Dori Adanić odlučio priznati svoje osjećaje.

Razgovarali smo s Josipom, koji nam je otkrio što ga je na to potaknulo.

"To se dogodilo sasvim spontano. Htio sam joj zahvaliti na svemu, pretpostavljajući da će mi to biti zadnji dan na Farmi. Bila mi je velika podrška i to me je potaknulo da joj nešto napišem" otkrio nam je Josip.

Priznaje da ga je Dorina reakcija kada je pročitala pismo malo iznenadila.

"Pa je malo. Prije svega, ona i ja smo dosta slični, cijelo smo vrijeme pričali o svemu i ja sam njoj rekao da mi se sviđa takoreći u početku. Pismo zapravo nije trebalo ni biti napisano, ali sam nakon priče u masliniku odlučio napisati pa da joj ostane, čisto za uspomenu", objasnio nam je Josip.

Iza njega su neka loša iskustva s bivšom suprugom koja nije bila iskrena prema njemu i nije mu bila vjerna, no Josip u ljubav nije prestao vjerovati.

"Meni je najbitnije povjerenje. Ako ima povjerenja i iskrenosti u svemu tome, sigurno se može roditi ljubav. Zato sam ja na Farmi često govorio uzrečicu 'samo ljubav' jer ona za mene znači iskrenost i povjerenje", izjavio je Josip.

Priznaje i da mu nije bilo lako pred kamerama priznati Dori što osjeća, za što mnogi vjerojatno ne bi imali hrabrosti.

"Nikad prije nisam bio pred kamerama, tako sam u samom startu imao veliku tremu. Međutim, iskren sam i otvoren, tako da mi to na kraju nije predstavljalo nikakav problem", priznao je Josip.

Kada se osvrne na svoj cjelokupni boravak na Farmi, zaključuje kako ništa ne bi mijenjao: "Definitivno ne. Zadovoljan sam sa svime što sam postigao na Farmi, bio sam svoj i drago mi je što nisam izgubio sebe među lažima i spletkama."

On i Dora ostali su u kontaktu, a Josip se nada i nekom susretu kada se smiri situacija s koronavirusom s obzirom na to da je ona u Zagrebu, a on u Istri.

"Dora i ja se čujemo, ona je u Zagrebu, ja sam trenutačno u Istri, tako da se baš ne možemo vidjeti, ali nadam se da ćemo uspjeti poslije Nove godine", izjavio je Josip.

A da je bila iznenađena njegovim pismom, potvrdila nam je i Dora.

"Iznenadio me, da. Znala sam da mu se sviđam i da gaji neke simpatije prema meni, ali pismo nisam očekivala i da su njegovi osjećaji malo dublji. Ali bila sam pozitivno iznenađena jer u današnje vrijeme muškarci ne pišu pisma, zato svaka čast Josipu na takvom potezu. To mu je veliki plus", zaključila je Dora.

I ona sama prošla kroz neka loša ljubavna iskustva,

"Josip je iskren muškarac koji zna i može voljeti i nadam se da će nekoga usrećiti. Mi smo o tome već razgovarali i mislim da se u nekim životnim opredjeljenjima ne možemo poklopiti. Ali i dalje smo u kontaktu, razgovaramo i družimo se, ali kao prijatelji. Moja vjera u ljubav i dalje, hvala Bogu, postoji", priznala je Dora.

Dora, kao ni Josip, ne bi ništa mijenjala što se tiče cjelokupnog boravka na Farmi, osim možda jedne sitnice.

"Vodila sam računa o tome da ne povrijedim druge osobe, ali možda bih bila još više iskrenija i zločestija malo, više bih se zabavljala, igrala iz čiste zabave. Jer to je na kraju krajeva i bila velika društvena igra sa stvarnim ljudima u kojoj sreća ima veliki faktor", zaključila je Dora.

