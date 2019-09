Jordyn Woods proslavilo je blisko prijateljstvo s reality obitelji Kardashian-Jenner.

Slavna preljubnica proslavila je 22. rođendan.

Jordyn Woods proslavilo je blisko prijateljstvo s reality obitelji Kardashian-Jenner, preciznije s najmlađom milijarderkom na svijetu i pripadnicom obitelji, Kylie Jenner.

Djevojke su godinama bile kao sestre, a onda se počelo šuškati kako je košarkaš Tristan Thompson, u to vrijeme dečko Khloe Kardashian, po tko zna koji put bio nevjeran upravo s Jordyn.

Sve se događalo na privatnoj zabavi u njegovom domu, a bila je to kap koja je prelila čašu tolerantnosti 33-godišnje Khloe.

Cijela obitelj, uključujući i Kylie, odrekla se Jordyn koja je uporno ponavljala kako su sve samo laži.

Javnost je bila uvjerena kako je skandal samo medijska laž obitelji kako bi ispromovirala novu sezonu svog showa "Keeping Up With The Kardashians", no činjenica jest kako Kylie i Jordyn otad nisu snimljene zajedno.

Također, plus-size manekenka proslavila je 22. rođendan u društvu brojnih prijatelja, no Kylie nije bilo blizu.

U crnom bikiniju te mrežastim hlačama, Jordyn nije skidala osmijeh s lica, a na zabavi je i twerkala pred svima pokazivši raskošne obline na kojima je izgradila karijeru, naravno, uz pomoć svoje bogate i slavne bivše prijateljice koja joj je navodno platila fizičku transformaciju.

Kako god bilo, Jordyn je nakon preljubničkog skandala porasla popularnost, pa je zaposlenija no ikad, a po osmijehu na njezinom licu očito je da se oporavila od gubitka prijateljice, ako gubitak nije bio samo marketinški trik.