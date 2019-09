Jonathan Van Ness u memoarima se prisjetio svih životnih nedaća.

32-godišnji frizer zvijezda je Netflixovog showa "Queer Eye".

Njegovo ime je Jonathan Van Ness te je on upravo napisao memoare pod nazivom "Over The Top" u kojima je opisao svoj život s HIV-om.

"Teško mi je biti potpuno otvoren kad postoje stvari koje nikad nisam priznao javno", započeo je Jonathan koji je saznao da je HIV pozitivan prije 7 godina nakon što se srušio u frizerskom salonu u kojem je radio.

U početku je mislio kako ima gripu zbog simptoma, no nakon što je stigao u bolnicu, saznao je o čemu se zapravo radi. "Taj dan mi je bio grozan kao što i zamišljate", iskreno je priznao.

Jonathan se u jednom intervjuu ove godine otvorio i o svojoj ovisnosti o kokainu, ali i seksualnom zlostavljanju u crkvi dok je bio dijete. Također, otkrio je kako je cijeli život bio "otvoreno gay" zbog čega su ga vršnjaci maltretirali, a neki mu čak i prijetili smrću.

"Bio je tamo jedan stariji dječak koji me naučio igrati igru zvanu 'Doktor'. Obično bi nakon toga završio u ormaru bez odjeće i nisam bio siguran što se točno dogodilo. Osjećao sam otkucaje srca na koje nisam navikao u svojim grudima i mučno uzbuđenje zbog kojeg sam osjećao sramotu koju nikad prije nisam iskusio."

Trauma ovog zlostavljanja pratila ga je i u odrasloj dobi te odvela na rehabilitaciju zbog ovisnosti ne samo o drogama, već i o seksu.

Kako je nadalje priznao u memoarima, ova trauma odvela ga je u internetske chatove na kojima bi se povezivao sa starijim muškarcima radi fizičkog zadovoljstva. Nakon toga, utjehu je pronašao u hrani, a zamijenio ju je kokainom. Također, s vremenom je počeo oglašavati sebe i svoje tijelo kako bi zadovoljio svoju ovisnost.

Danas priznaje kako pije alkohol te tu i tamo puši marihuanu, no tvrdi kako kokain te metamfetamine nije taknuo godinama. "Želim da ljudi znaju da nikada nisu toliko slomljeni da se ne mogu ponovno sastaviti", poručio je u knjizi.