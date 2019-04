55-godišnji glumac Johnny Depp ponovno je sretno zaljubljen, toliko da želi da mu nova odabranica postane treća supruga.

Holivudski glumac prvi se put vjenčao davne 1983. godine.

Radi se o nekadašnjem srcolomcu Johnnyju Deppu, od kojeg fizički nije ostalo previše toga od starih dana kada je mogao osvojiti baš svaku ženu koju je htio.

U prvom braku s Lori Allison izdržao je dvije godine, no nakon nje se čak tri puta zaručio s tri glumice: Jennifer Grey, Sherilyn Fenn i Winonom Ryder, no ni s jednom nije stigao do oltara. Zatim je od 1994. do 1998. godine bio u burnoj vezi s top-modelom Kate Moss, a vezu su obilježile brojne burne svađe i demoliranje hotelskih soba, no par se nije mogao odvojiti.

Kate je sama kasnije priznala kako joj je slomio srce te kako je bio njezina velika ljubav. Međutim, glumac je brzo nakon prekida upoznao francusku glumicu i pjevačicu Vanessu Paradis, s kojom je ostao punih 14 godina. Iako par nikada nije stao pred oltar, imaju dvoje djece, a o prekidu su obavijestili javnost u ljeto 2012. godine.

Prekid je bio prijateljski i miran, što se ne može reći za onaj s glumicom Amber Heard, s kojom je vezu započeo 2011. godine nakon upoznavanja na setu filma "The Rum Diary". Depp je plavokosu ljepoticu poželjeo oženiti, što se na kraju i dogodilo 2015. godine, no svega godinu i nešto sitno kasnije Amber je zatražila razvod uz optužbe da ju je suprug fizički i psihički maltretirao.

Slučaj je trenutno na sudu, Johnny je kratko komentirao kako su to sve laži te kako je on zapravo žrtva u cijeloj priči, a njegova bivša supruga svako malo objavljuje nove dokaze, odnosno fotografije s masnicama na licu, razbijenog stana i slično. Iako se glumac poprilično uzrujavao kada je priča izašla u javnost te je poprilično fizički "propao", čini se kako su pred njim bolji dani.

Kako se šuška, 55-godišnji glumac ponovno je sretno zaljubljen, toliko da želi da mu nova odabranica postane treća supruga. Radi se o mlađahnoj go-go plesačici Polini Glen iz Rusije, koju je navodno upoznao na jednoj zabavi 2018. godine, a početkom 2019. godine par je viđen u provodu u susjednom Beogradu.

Također, Polina mu je bila pratnja u svibnju 2018. godine tijekom njegove turneje s bendom The Hollywood Vampires.

Navodno plesačica i koreografkinja, koja je u srednjim dvadesetima, već živi u njegovoj vili na Sunset Boulevardu.

"Johnny trenutačno ima mnogo problema sa svojom bivšom suprugom, a onda odjednom upoznaje prekrasnu plesačicu koja ništa ne želi od njega i zapravo nije ni znala tko je on na početku. Upoznali su se na privatnoj zabavi na kojoj joj je Johnny ljubazno prišao", stoji u članku na The Daily Mailu.

Glumac nikada nije komentirao svoj privatni život, pa vjerojatno neće ni sada, no u Hollywoodu ionako ništa ne može predugo ostati tajna.