John Cusack na društvenim je mrežama objavio video s prosvjeda u Chicagu, a u jednom je snimio i blizak susret s tamošnjim policajcima.

Nagrađivani holivudski glumac John Cusack bio je jedan od svjedoka policijske brutalnosti koja se odvija na ulicama Chicaga, i to iz prve ruke nakon što je napadnut na prosvjedu zbog ubojstva Georgea Floyda u Minneaplisu.

53-godišnji John na društvenim je mrežama objavio snimku na kojoj se vidi kako s maskom na licu, zbog koje nije bio prepoznatljiv, razgovara s nekoliko policajaca koji su se suočavali s bijesom prosvjednika na ulicama. Sat vremena kasnije na Twitteru je podijelio objavu u kojoj je opisao blizak susret s policajcima.

"Policajcima se nije svidjelo što sam snimao zapaljeni automobil pa su mi prišli i palicama počeli udarati po mom biciklu", napisao je glumac uz objavljeni video.

U videu se čuju povici i oštra upozorenja da se mora s biciklom što prije maknuti s mjesta gdje se nalazio.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm herea the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v