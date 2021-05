John Challis, koji je poznat po ulozi Boyciea u seriji "Mućke", nije mogao sakriti svoje oduševljenje prolaskom grupe Hurricane u finale.

Djevojke iz grupe Hurricane dobile su mnoštvo pohvala na društvenim mrežama od fanova Eurosonga nakon nastupa u drugoj polufinalnoj večeri, a podržao ih je poznati glumac.

Naime, John Challis (78), koji je poznat po ulozi Boyciea u kultnoj seriji "Mućke", spomenuo je na Twitteru Sanju Vučić, Kseniju Knežević i Ivanu Nikolić koje su izvele pjesmu "Loco Loco".

I told you! What a country! #Serbia will be proud tonight. #eurovision pic.twitter.com/755yJNssr8