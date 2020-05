Joaquin Phoenix i Russell Crowe predvode listu glumaca s teškom naravi s kojima ne voli, ali i ne može svatko raditi.

Svi mi ponekad imamo loše dane na poslu i nosimo se s određenom količinom stresa, koji zna biti povećan, pogotovo ako radite pred kamerama, ako su ispred vas non-stop upereni mikrofoni i uključeni blicevi fotoaparata. Neke se zvijezde s takvim situacijama nose sjajno, a neke malo lošije, pa su svojim ponašanjem znale šokirati javnost i svoje obožavatelje.

Na toj listi smjestili su se glumci Joaquin Phoenix ili Chevy Chase ali i brojni drugi, a mi smo se prisjetili njihovih ispada.

Upravo spomenuti oskarovac Joaquin Phoenix za svoj glumački rad dobiva same pohvale, naročito nakon filma "Joker", u kojem je odigrao brilijantu ulogu. Međutim, i ta se priča nekako našla u sjeni njegova bizarnog ponašanja na filmskom setu. Čak se bila pojavila i snimka u kojoj psuje, ali i sam sebi bijesno šapuće u bradu i govori si da ušuti. On je to pokušao opravdati izjavama da je snimka nastala samo za potrebe sudjelovanja u emisiji Jimmyja Kimmela. No navode o njegovu čudnom ponašanju potvrdio je i redatelj Todd Phillips, koji je otkrio kako bi Joaquin usred snimanja znao otići i da s njim nije bilo lako raditi.

Australski glumac Russell Crowe tijekom karijere je nekoliko puta punio naslovnice medija zbog svoga naglog temperamenta. Tako je jednom prigodom bacio razbio telefon u predvorju njujorškog hotela, Azealia Banks optužila ga je za nasilno ponašanje, a svi su pisali i da je pokojnom hrvatskom redatelju Branku Lustigu, u čijem je filmu "Gladijator" glumio glavnu ulogu, prijetio da će ga udaviti vlastitim rukama.

Komičar Chevy Chase iza sebe ima bogatu povijest neprimjerenog ponašanja iza pozornica. Bio je uključen u nekoliko tenzija, a jednom se čak potukao s kolegom Billom Murrayjem.

Glazbenik i glumac Jared Leto sve je oduševio svojom izvedbom uloge Jokera u filmu "Odred otpisanih", za koju se pripremao poprilično intenzivno. Naime, navodno je sam sebe kažnjavao različitim metodama, gledao snimke brutalnih zločina, a svojim je kolegama slao poklone poput iskorištenih kondoma, mrtvih životinja ili pak živih štakora. Ipak, unatoč svemu nije bio pozvan da ponovi svoju ulogu.