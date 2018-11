Jim Carrey živi u izolaciji i najviše slobodno vremena provodi sam sa sobom .

Jim Carrey holivudska je zvijezda s niz snimljenih filmskih hitova, a trenutno promovira svoj novi televizijski show "Kidding", i vodi poprilično zanimljiv i neuobičajen način života za jednog glumca.

56 - godišnji glumac kojeg je proslavila uloga u filmu "Maska", otkrio je u intervjuu za Radio Times da kada ne radi, živi izoliranim i povučenim životom.

"Moj dom bi mogli opisati kao izolirani život. Provodim puno vremena sam sa sobom ali ja volim biti to što jesam pa mi je to u redu. Možda je to nekim ljudima čudno ali ja u tome uživam", priznao je Jim.

Unatoč tome, Jim je rekao kako i dalje ima vremena za romansu i uživa u izlascima na spojeve.

"Volim čitati i uživam u slikanju, izrađujem skulpture. I izlazim na spojeve", opisao je kako provodi svoje slobodno vrijeme.

Iza Jima su dva propala braka. Bio je osam godina oženjen s glumicom Mellisom Wormer, a nakon nje s kolegicom Lauren Holly s kojom je brak potrajao manje od godinu dana.

U veljači ove godine suočio se teškim optužbama od strane obitelji bivše djevojke Cathrione White koja je sama sebi oduzela život, a upravo su njega proglasili glavnim krivcem.

Naime, optužili su ga da ju je zarazio spolno prenosivom bolešću i nabavljao joj drogu kojom se predozirala prije tri godine.

Jima su osim uloge u filmu "Maska" proslavile i uloge u filmovima "Glup i gluplji", "Svemogući Bruce", za ulogu u filmu "Truman Show" nagrađen je Zlatnim globusom.