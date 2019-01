Jim Carrey u središte pozornosti došao je 2015. godine nakon što je njegova djevojka Cathriona počinila samoubojstvo.

Komičar ne skriva da je ponovno sretno zaljubljen.

56-godišnji glumac i komičar Jim Carrey u središte pozornosti došao je 2015. godine nakon što je njegova djevojka Cathriona White počinila samoubojstvo.

U to vrijeme par je bio u privremenom prekidu, no glumac je policiji otkrio kako nikada nije želio definitivno raskinuti tu vezu, već je trebao predah od svega. Prije no što je uspio objasniti svojoj djevojci o čemu se radi, ona je, shrvana boli, odlučila prekinuti svoj život tabletama koje je podignula na njegovo ime.

Jim je nakon brojnih optužbi njezine obitelji da ju je, među ostalim, i psihički zlostavljao, završio na sudu, no na kraju je oslobođen krivnje za njezinu smrt. I dok je njezina obitelj optuživala njega, Jim je podigao protutužbu rekavši da ga ucjenjuju i pokušavaju od njega izvući novac.

Tada je na Twitteru napisao da je Cat obožavao i da se ovdje radi o čistoj ucjeni. "Prije tri godine nasjeo sam i prihvatio nagodbu, najviše kako bih zaštitio Cat, iako su te optužbe bile i ostale potpuno promašene. Neću istu pogrešku počiniti dvaput. Nemam veze s onim za što me ovi očajni likovi optužuju", napisao je glumac.

Glumac se u potpunosti povukao iz medija, a u studenom 2018. godine u jednom je intervjuu priznao kako je dugo živio samačkim životom, no nikada nije odustao od ljubavi. A čini se da ni ona nije odustala od njega.

Naime, na sinoćnjoj dodjeli Zlatnih globusa glumac se pojavio s novom djevojkom, 34-godišnjom kolegicom Ginger Gonzagom, a osmijesi na njihovim licima govorili su doista sve.

Carrey iza sebe ima i dva propala braka, s glumicama Melissom Wormer i Lauren Holly, a poznate su i njegove propale veze s glumicama Renee Zellweger i Jenny McCarthy.

Iz braka s Melissom glumac ima i kćer Jane.