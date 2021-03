Jeremy Clarkson oglasio se o Meghan Markle i intervjuu s Oprom Winfrey, nakon kojeg je njegov najveći rival Piers Morgan bio primoran dati otkaz u emisiji "Good Morning Britain".

Slavni britanski novinar i voditelji emisije "The Grand Tour" Jeremy Clarkson stao je u obranu kolege Piersa Morgana u svojoj najnovijoj kolumni koju je napisao za The Sun, nakon što je on dao otkaz i otišao iz showa "Good Morning Britain", i to sve zbog Meghan Markle.

Inače, Jeremy i Piers ranije su bili žestoki javni neprijatelji i svađali su se, čak su se fizički sukobili 2004. godine pod utjecajem alkohola na dodjeli nagrada British Press Awards, ali sada je došlo do zaokreta u njihovu odnosu. Jeremy je za The Sun izjavio da mu je intervju Meghan Markle s Oprom Winfrey bio izrazito čudan i da se prvi put u životu moru složiti s Piersom. Zaključio je da je vojvotkinja popularna među mladima i glupima koji su uvjereni da će njezino glumatanje žrtve jednoga dana dovesti do propasti britanske monarhije.

"Prilično sam siguran da za to nema šanse jer preživjeli su dosad odrubljivanja glava, afere i abdikacije, pa će prebroditi i razmišljanja blesave male TV glumice. Vjerujte mi, Markle je gotova i za pet godina pozirat će ispred Taj Mahala ili na jahti nekog plejboja na Mediteranu, a jadni stari Piers tada će shvatiti da je izgubio posao bez razloga", zaključio je Jeremy.

Piers Morgan inače je izjurio sa snimanja svog showa nakon što ga je kolega Alex Beresford pred kamerama prozvao zbog oštrih komentara na račun Meghan Markle i njezina intervjua s Oprom.

"Ne vjerujem joj ni riječi. Ne bih joj vjerovao ni da mi pročita vremenski prognozu", komentirao je tada Piers.

Piers je prethodno rekao da ga je Meghan otkantala nakon što je počela izlaziti s Harryjem.

"Razumijem da vam se ne sviđa Meghan Markle, nekoliko ste puta to jasno dali do znanja na ovom programu i razumijem da ste imali privatni odnos s njom i da vas je otkantala", kazao mu je Beresford u emisiji.

"OK, ja sam gotov s ovime", odgovorio mu je Piers, nakon čega je ustao i napustio snimanje.

"Žao mi je, ali svi moramo sjediti ovdje i slušati njegove izljeve. Jučer ujutro bilo je nevjerojatno teško gledati emisiju. On je sposoban doći ovamo i razgovarati iz položaja koji ne razumije u potpunosti", dodao je Beresford. Kasnije se doznalo i da je Morgan dao otkaz.

"Nakon rasprave s ITV-om Piers Morgan odlučio je kako je vrijeme da napusti emisiju 'Good Morning Britain'. ITV je prihvatio njegovu odluku", piše u službenoj izjavi televizijske kuće za koju je Piers radio od 2015. godine.