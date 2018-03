Ova glumica nije jedna od onih koje se lako odvuku u krevet. Vjerovali ili ne, o seksu priča otvoreno, no u njega ne ulazi olako!

Jennifer Lawrence poznata je kao jedan od najvećih seks simbola današnjice. No, simpatična glumica ne dopušta da se takav status prenese i na njezin privatni život pa otkriva da se rijetko upušta u seksualne odnose jer se boji bakterija, a svakog svog potencijalnog partnera tjera da se podvrgne testovima na spolno prenosive bolesti.

Za The Sun je otkrila da mrzi fizički kontakt, pa čak i rukovanje, jer se boji da će uhvatiti neku bolest. 27-godišnjakinja u svom ljubavnom životopisu ima imena poput redatelja Darrena Aronofskog te Chrisa Martina.

"Ja lajem, ali ne grizem. Uvijek otvoreno govorim o seksu, no istina je da, kad se osvrnem iza sebe, moja seksualna prošlost uvijek uključuje isključivo dečke s kojima sam u vezi. Pričam kao da mi se sve to sviđa, no zapravo ne. Zapravo se panično bojim bakcila. Dosad sam dogurala bez spolno prenosivim bolesti", rekla je Jennifer.

Dodala je i da je jako teško pronaći adekvatnog partnera. "Nisam u vezi, želim naglasiti da se nisam seksala jako dugo. Voljela bih biti u vezi, no znate kako je, teško", zaključila je glumica.