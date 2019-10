Jennifer Aniston progovorila je o lošem iskustvu s Harveyjem Weinsteinom.

Jedna od omiljenih holivudskih glumica i "prijateljica", 50-godišnja Jennifer Aniston progovorila je o neugodnom iskustvu koje je imala s ozloglašenim producentom i holivudskim mogulom Harveyjem Weinsteinom kojeg su brojne žene optužile za brutalno seksualno zlostavljanje.

Jennifer je skupila hrabrost i u jednom od posljednjih intervjua za Variety otkrila detalje o Harveyjevu manipulativnom ponašanju koje je doživjela još 2005. godine. Otkrila je kako ju je producent pokušao prisiliti da nosi dizajnersku odjeće njegove tadašnje supruge Georgine Chapman odnosno brenda Marchesa na jednu premijeru filma.

"Sjećam se kada je njegova, danas bivša supruga, Georgina pokrenula svoj brend Marchesa. U to je vrijeme došao u London gdje smo snimali film i rekao mi da bi htio da nosim jedan od komada na premijeru no ja sam smatrala da ništa nije za mene. Ali on nije htio prihvatio ne kao odgovor", objasnila je Jennifer.

Rekao joj je da mora nositi haljinu na što ona nije htjela pristati zbog čega ju je maltretirao jedno vrijeme. No to je, na sreću, bilo jedino uznemiravanje od Weinsteinove strane koji je optužen za mnogo gnjusnije stvari.

No prisjetila se i njegova ponašanja na premijeri filma "Fatalni preljub" u kojem je glumila s Cliveom Owenom.

"Bilo je to na večeri u sklopu premijere. Sjećam se da sam sjedila s Cliveom, producentima i prijateljima za stolom. U jednom je trenutku došao do našeg stola i zapovjedničkim tonom jednom mom prijatelju naredio da ustane kako bi on mogao sjesti. Bilo je tako jako bezobrazno i nekulturno ponašanje", prisjetila je Jen.