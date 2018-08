Glumica Jennifer Aniston u intervjuu se osvrnula na sve glasine koje godinama kruže o njoj.

49-godišnja holivudska miljenica Jennifer Aniston dala je vrlo iskreni intervju za rujansko izdanje popularnog časopisa InStyle.

Otkad je prihvatila ulogu Rachel Green u jednoj od najpopularnijih seriji svih vremena "Prijatelji", mediji i javnost itekako se interesiraju za život Jennifer Aniston koji je bio poprilično turbulentan.

Iako plavokosa glumica baš nikada nije bila sklona skandalima, imala je poprilično zanimljiv ljubavni život, a sve je počelo vezom s holivudskim srcolomcem Bradom Pittom koji je na kraju slomio i njezino. Podsjetimo, par se upoznao davne 1998. godine, a dvije godine kasnije vjenčali su se u Malibuu. Radilo se o jednom od omiljenih holivudskih parova svih vremena, no 2005. godine presudila mu je glumica Angelina Jolie.

Brad i Angelina upoznali su se na setu filma "Gospodin i gospođa Smith", a među njima je planula ljubav navodno dok je on još bio u braku, iako Angelina tvrdi kako se Brad prvo razveo od Jennifer, no malo je tko vjerovao u to. Par je proveo zajedno ukupno 12 godina, zajedno imaju šestero djece od čega troje biološke, a razveli su se 2016. godine navodno zbog Bradovih problema s alkoholom te psihičkog maltretiranja Angeline i djece.

Jennifer je u međuvremenu imala nekoliko veza, sve dok u svibnju 2011. godine nije upoznala glumca i redatelja Justina Therouxa s kojim se vjenčala 2015. godine u vili na Bel-Airu. U veljači 2018. godine par je zajedničkom izjavom potvrdio da se razvodi nakon 7 zajedničkih godina, a nagađanja su bila svakakva: Aniston ne želi djecu, dosadile su joj njegove brojne prijateljice, Justin ju je varao, Jennifer i Brad su ponovno zajedno... Glumica do spomenutog intervjua nije željela komentirati napise, no u njemu je nadoknadila mjesece medijske šutnje i skrivanja.

Jennifer je tako u intervjuu istaknula kako joj je dosta priča kako ne želi djecu, jer to nikada nije rekla te činjenice da joj ljudi zamjeraju što nikada nije odigrala ulogu žene koja je trudna. "Sve je to ludo - Jen ne može zadržati muškarca, Jen odbija imati dijete jer je posvećena karijeri i sebična. Ili to da sam jadna sama i slomljenog srca. S dužnim poštovanjem, srce mi nije slomljeno", započela je Jennifer referirajući se na razvod drugog braka.

"Drugo, to su nepromišljene pretpostavke. Nitko ne zna što se događa iza zatvorenih vrata. Nitko ne vodi računa o tome koliko je to osjetljiva tema za mene i mog partnera. Nitko ne zna što smo prošli medicinski i emocionalno", iskreno je priznala Jennifer kako su na nju utjecale usporedbe s Angelinom koja ima šestero djece, dajući do znanja da je imala problema sa začećem. "Toliko je pritiska na suvremene žene da moraju biti majke. One koje to nisu smatraju se oštećenom robom. Možda moja svrha na ovoj planeti nije da zatrudnim. Možda postoje druge stvari koje bih trebala učiniti."

"Kada prekine neki holivudski par, uvijek se misli da je žena ta koja ostaje jadna i slomljena srca. Ona je neuspjeh. Kada ste pročitali isto za nekog muškarca?", upitala je čitatelje glumica koja i dan danas radi punom parom, a doista izgleda bolje no ikad, čemu u prilog idu fotografije koje prate jedan od njezinih najiskrenijih intervjua u karijeri.