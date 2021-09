Jelena Žnidarić Zsa Zsa pokazala je lice nakon godinu dana borbe s aknama pa dobila brojne poruke podrške i divljenja.

Pjevačica Jelena Žnidarić Zsa Zsa je prije godinu otvoreno progovorila o problemu s aknama na licu i priznala kako je zbog toga izgubila samopouzdanje i to sve kako bi pomogla drugima koji se bore istim problemom kao i ona.

Njezin je potez tada izazvao niz pozitivnih reakcija i dobila je veliku podršku, a sada je odlučila pokazati kako njezino lice izgleda godinu dana kasnije.

"6.9.2020. Vs. 6.9.2021. Isto mjesto i ista, ali potpuno druga osoba. I pritom ne mislim toliko fizički druga... Psihički! Totalno neka nova, sigurnija, sretnija. Samo zato jer sam prihvatila samu sebe. Zbog vas. Da... Zbog vas! Nisam se promijenila preko noći, sama. Ljudski je tražiti potvrdu u drugima, to je odrastanje. A onda je s vremenom naučiš pronaći u sebi. Pokazali ste mi koliko smo svi jednaki, u trenutku kad ste mislili da ja to pokazujem vama.A ne znate koliko je to zapravo trebalo meni. Hrvatska, BiH, Srbija, Slovenija, Makedonija i dalje. Svi smo tu, jedni za druge! I sve one lijepe riječi koje ste slali meni, nastavite širiti i drugima! Jedna topla riječ čini čuda! Ohrabrujte nesigurne i budite primjer na ovim okrutnim društvenim mrežama.

Hvala vam još jednom najviše, zbog vas sam danas čiste kože i još čišćeg uma! Faca si kad se oko tebe ljudi osjećaju ugodno i faca si kad ne glumiš frajera ili frajericu na način da spuštaš druge oko sebe! Faca si kad si samo i jednostavno ti, bez prenemaganja", napisala je u podužoj objavi uz koju je objavila fotografiju svog čistog lica.

I ovog je puta u komentarima dobila velik broj poruka podrške i lijepih riječi.

"Inspiracijo", "Predivna iznutra i izvana", "Svaka čast", "Bravo ljepotice", "Kak si cukrena, čista pozitiva, obožavam te", "Ali i dalje je osmijeh tu", "Uvijek bila i ostala prekrasna", "Ljepoto najdraža", "Volimo te", "Ti si svake godine i svaki dan sve ljepša i ljepša", "Tako je to super čitati od tako mlade osobe i tako poznate osobe. Hvala na ovim riječima", poručili su joj pratitelji.