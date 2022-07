Nakon najave povratka u Spaladium Arenu, Jelena Rozga u velikom intervjuu za Radio Dalmaciju otkrila je da priprema spektakl koji se produkcijski ne može mjeriti s ničim prije, prvi put je ispričala s čim se nosila u danima prije i nakon njezinog prvog koncerta u splitskoj areni, ali i zbog čega je suradnici ponekad izbace iz studija.

Pjevačica Jelena Rozga vraća se na mjesto na kojem je ispisala povijest. Iduće godine, 11. veljače održat će koncert u Spaladium Areni koju je prije više od desetljeća napunila do posljednjeg mjesta, postavši tako prva žena kojoj je to pošlo za rukom.

"Odlučila sam ovaj put napraviti spektakl. Ne mogu vam sad puno otkriti, ali bit će pravi show. Imam najbolji tim, najbolju rasvjetu, najbolje ozvučenje, bina će biti genijalna, bit će plesača, gudača..." otkriva zasad tek detalje o velikom koncertu koji donosi Radio Dalmacija.

Nije tajna da je zaljubljena u svoj rodni grad pa nije postojala ni opcija da ga zaobiđe na predstojećoj regionalnoj turneji koja će produkcijski biti najzahtjevnija do sada. Bit će to Jelena Rozga kakvu još nikada nismo vidjeli, a svojim sugrađanima nezaboravni koncert poklonit će točno 12 godina nakon posljednjeg susreta u Spaladium Areni.

"Nevjerojatno je da se poklopio isti datum. Ne mogu opisati koliko sam emotivna, kad god se spomene taj datum meni krenu suze. Kad se dogodila moja prva arena nitko nije vjerovao da ću ja to napraviti i da će se rasprodati", prisjeća se Rozga, a i brojni Splićani upravo taj koncert pamte kao jedan od najboljih ikada. Jelena je sada otkrila i da se nekoliko dana uoči tog nastupa probudila u groznici, s temperaturom 40 te da je dobila silne vitamine kako bi uopće mogla izaći na pozornicu.

"Glumila sam to jutro da sam dobro i nikome ništa nisam rekla, ni mami, ni tati, ni svojim najbližim prijateljima. Nije bilo šanse da otkažem jer toliko sam to željela. Oporavljala sam se još tjedan dana nakon koncerta, nisam se mogla dignuti iz kreveta koliko je moje tijelo bilo iscrpljeno. Ali ta lipota, ta večer, to je nešto najljepše na svijetu. Kad mi ljudi oko mene kažu da se moram malo smiriti, otići na godišnji, ja im odgovorim - vi ne razumijete, ja sam jednostavno najsretnija kad sam na bini, kad vidim publiku koja pjeva i koju činim sretnom."

Splitska publika ipak poseban je izazov: "Nisam ja jedina koja ima najveću tremu kada pjeva u Splitu. I Nina ima, mislim da i Petar ima... U Splitu svi znaju pjevati, imaju dobro uho i čuju falši ton. Treme će biti i u zagrebačkoj Areni 17. prosinca, ali nekako – doma je doma."

U arenama diljem regije izvest će presjek svojih najvećih hitova od sredine 90-ih do danas, a posebna glazbena poslastica bit će pjesme u akustičnoj verziji koje "brusi" do savršenstva.

"Već dugo radim na tom albumu, i prije korone. Međutim, kad sam preslušavala u nekom trenutku sve sam bacila, nisam bila zadovoljna, i krenula iznova. Sad je to ono što sam ja htjela čuti, mislim da moja publika zaslužuje taj nivo", rekla je Rozga, a to njezine obožavatelje ne iznenađuje jer je poznata kao veliki perfekcionist.

"Ja sama sebi najveći kritičar, mene doslovno izbacuju iz studija ili mi se producent ne javlja kad ga zovem", smije se Rozga i objašnjava čime ih izludi: "Dogodi se i da više puta dolazim u studio samo zbog jedne riječi i mijenjam je."

Najavila je izlazak akustičnog albuma sredinom listopada i nove pjesme do turneje, a baš nedavno održala je i upečatljiv koncert u sklopu Fusiona na kojem je, kako kaže, baš guštala. Bio je to njezin prvi nastup u četiri sata ujutro.

"Kad sam došla doma oko 5.30 samo sam skinula štikle, obukla široku veštu i uzela psa. Šetala sam po kvartu kad se taman otvorila pekara. Samo sam rekla teti s vrata – dajte mi jedan burek sa sirom i jogurt. Pojela sam i otišla spavati sretna i zadovoljna."

Živi, reklo bi se, 100 na sat, a sve prepreke rješava pozitivnim stavom i ljubavlju prema glazbi.

"Ne krijem da imam problema sa zdravljem. Prošli ponedjeljak sam bila tako sretna, jer sam u studiju napravila dobar posao. Došla sam doma, prošetala psića i došlo mi je malo loše. Bila sam kod doktora i pokazalo se da štitnjača luduje, pa promjena terapije... Svako malo imam problema s tom štitnjačom, jednostavno mi ne da mira. Doktor Punda koji je moj endokrinolog već godinama je komentirao – žilava ti je štitnjača, ne da se, žilava je kao i ti", uz osmijeh je zaključila pjevačica.

Atraktivna Srpkinja koju regiju obožava napravila nešto što dosad nije pa pitala fanove je li previše: "Mislila sam hoću, neću..." +26

Zrinka Cvitešić podijelila lijepe novosti: "Upravo sam primila najsretniju vijest u posljednje vrijeme!" +26