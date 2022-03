Jelena Karleuša objavila fotografije na kojima je omotana u žutu zaštitnu traku, a u kakvoj se nedavno pojavila Kim Kardashian na Pariškom tjednu mode.

Pjevačica Jelena Karleuša ovih dana plijeni pozornost medija novim Instagram prijateljstvom i to sa svjetski poznatim reperom i bivšim suprugom Kim Kardashian, Kanyeom Westom, a sada je dodatno sve zaintrigirala.

Naime, 43-godišnja Jelena na svom je profilu objavila nekoliko fotografija na kojima pozira bez odjeće, omotana tek u žutu zaštitnu traku s natpisom modne kuće Balenciaga, u kakvoj je prije nekoliko dana osvanula i Kim na Tjednu mode u Parizu. Pjevačica je pri tome zauzela nekoliko poza u kojima se senzualno izvija, a u prvom planu su se našli njeni bujni atributi.

Zanimljivo je da je Jelena već bila bila javno prozvala poznatu reality zvijezdu da kopira njene modne kreacije, no čini se da je sada došlo do obrata u priči, a mnogi se pitaju je li to potez kojim je htjela dodatnu privući Kanyeovu pažnju.

Prije toga mu je na popularnoj društvenoj mreži odala i počast fotografijama na kojima je potpuno gola i nosi samo tenisice brenda Yeezy, iza kojeg stoji Kanye. Uz fotografiju na kojoj gola leži na podu, koju je objavila u pričama na Instagramu, čak je u pozadini pustila i jednu njegovu popularnu pjesmu.

Kanye se, inače, teško miri s razvodom od Kim Kardashian, koji je još uvijek u procesu, a utjehu traži u njezinim klonovima. Nakon kratke romanse s bujnom glumicom Julijom Fox trenutno se viđa s 20 godina mlađom influencericom Cheney Jones, koju je gotovo nemoguće razlikovati od njegove uskoro bivše supruge, s kojom ima četvero djece.

I dok Kim svim silama želi što prije okončati razvod i već je od suda zatražila da razdijeli bračni status od ostalih sudskih sporova, zbog kojih će se još neko vrijeme prepucavati s reperom preko odvjetnika, on se teško miri s time, a poseban stres mu stvara i njezin novi dečko, 13 godina mlađi komičar Pete Davidson, kojeg je već nekoliko puta prozvao na društvenim mrežama, a zatim mu je posvetio i prijeteće stihove u svojoj novoj pjesmi "Eazy".

