Jasenko Houra osvrnuo se na nimalo lak život umirovljenika današnjice.

Gitarist i pjevač našeg legendarnog benda Prljavo kazalište, 61-godišnji Jasenko Houra iskreno je progovorio i otkrio dosad nepoznate detalje iz svog privatnog života.

Jasenko se u razgovoru za portal mirovina.hr osvrnuo na surovu stvarnost i podijelio tužno iskustvo njegova oca liječnika nakon što je otišao u mirovinu.

"Cijeli život radio je kao liječnik, u mirovinu je otišao godinu prije i dobio je 1200 kuna. Tad smo po doma skrivali račune od njega, da ne vidi koliki su, koliko stvarno košta život. To me je rastužilo više od bilo čega drugoga. Mogu svašta razumjeti, ali taj dio baš i ne. Ne shvaćam, ne prihvaćam, imam nula posto tolerancije prema njima", izjavio je glazbenik.

Smatra i kako smo kao društvo postali bahati, a kritizirao je i odnos mladih prema starijima.

"Sve ide od doma. Vide ono što radim ja. Ako vide bahatost kod mene, i oni će biti takvi. Ako vide da to ne prihvaćam, neće ni oni. Moraš im biti primjer, da se ugledaju na tebe. Koliko god sam mogao, trudio sam se pomagati. Iz takve kuće sam došao, liječničke, humanističke. Ako to moja djeca nisu vidjela, ako im te vrijednosti nisam usadio, onda je to poraz mene kao roditelja. Vjerujem da jesam. Mladalačkih gluposti uvijek može biti, ne mogu ih zbog toga kažnjavati. Ni jedno svoje dijete nisam udario. Što sam na ljubav mogao odgojiti, to sam i radio", zaključio je Jasenko.